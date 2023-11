Opozícia na Taiwane nemá spoločného kandidáta pre prezidentské voľby

Tchaj-pej 18. novembra (TASR) — Dve hlavné opozičné strany na Taiwane sa nedokázali dohodnúť na spoločnom prezidentskom kandidátovi. To posilňuje pozíciu kandidáta vládnucej Demokratickej pokrokovej strany (DPP) pred januárovými voľbami. TASR informuje podľa agentúry AP.



Nacionalistický Kuomintang (KMT) a Taiwanská ľudová strana (TPP) mali v sobotu predstaviť spoločného kandidáta, namiesto toho oznámili ďalšie konzultácie. Chou Jü I (KMT) alebo Kche Wen Če (TPP) mali kandidovať na prezidenta a viceprezidenta podľa kombinácie verejných a vnútrostraníckych prieskumov.



Vyššie šance na úspech preto má súčasný viceprezident William Laj (Laj Čching Te) z DPP. Prezidentka Cchaj Jing-wen sa po ôsmich rokoch a dvoch funkčných obdobiach už nemôže uchádzať o znovuzvolenie.



Do volieb sa zapojí aj štvrtý kandidát, miliardár Terry Gou, zakladateľ technologického gigantu Foxconn.



V predvolebnom zápase dominujú vzťahy s pevninskou komunistickou Čínou. Opozícia presadzuje priateľské vzťahy, DPP užšie kontakty so Spojenými štátmi.



Oficiálny názov Taiwanu je Čínska republika a oba štátne útvary sa považujú za jediného reprezentanta Číny. Rozišli sa počas občianskej vojny, ktorá sa v roku 1949 skončila víťazstvom komunistov. Porazení nacionalisti si na Taiwane vytvorili vlastnú vládu. Ostrov dnes nemá s väčšinou krajín oficiálne diplomatické vzťahy, iba obchodné a kultúrne zastúpenia.



Pevninská Čínska ľudová republika hovorí, že samosprávny ostrov musí prejsť pod jej kontrolu. Spojené štáty však poskytujú Taiwanu zbrane na obranu, čo je jedným z dôvodov zhoršenia vzťahov s Pekingom.



Situácia sa vyostrila po návšteve predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na ostrove v auguste 2022.