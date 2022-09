Opozícia od Orbána požaduje, aby odmietol referendá na Ukrajine

Prečítajte si aj: Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu



Budapešť 21. septembra (TASR) - Maďarská vláda by mala odmietnuť referendá o pripojení sa ukrajinských regiónov k Rusku. Podľa servera hang.hu to požaduje tieňová vláda zriadená opozičnou stranou Demokratická koalícia, ako aj ochranárska strana LMP, informuje spravodajca TASR v Budapešti.Server podotýka, že premiér Viktor Orbán sa zatiaľ k tejto záležitosti nevyjadril.Tieňový minister zahraničných vecí DK Sándor Rónai poznamenal, že by bolo čestné od, keby v tejto situácii dala jednoznačne najavo, že neuznáva pseudoreferendá ruského prezidenta Vladimira Putina, a že v každom prípade považuje územnú celistvosť Ukrajiny za nedotknuteľnú.dodal Rónai.píše LMP, podľa ktorej to povedie k eskalácii konfliktu a ľudové hlasovanie povedie iba k protestom a neprijatiu jeho výsledkov. Podľa LMP by mala maďarská vláda okamžite odsúdiť referendá a v súlade s viacerými krajinami sveta by mala protestovať proti ich legalite.Putin v stredu vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v štyroch ukrajinských regiónoch o pripojení k Rusku. Referendá o pričlenení sa k Rusku, v termíne od 23. do 27. septembra ohlásili v utorok predstavitelia proruských separatistických "republík" na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej –, ako aj Moskvou dosadení činitelia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny.