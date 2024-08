Opozícia ponúkne Madurovi záruky, ak odíde z funkcie prezidenta

Caracas 9. augusta (TASR) - Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová uviedla, že prezidentovi Nicolásovi Madurovi by ponúkla "záruky a motivačné prémie" za "dohodnutý prechod" moci, ktorý by viedol k jeho odchodu z funkcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Machadová vyzvala medzinárodné spoločenstvo na väčšiu podporu venezuelskej politickej opozície, ktorá spochybňuje Madurovo víťazstvo v júlových prezidentských voľbách.



"Sme odhodlaní pokročiť v rokovaniach," povedala Machadová. "Bude to zložitý proces prechodu, v ktorom sa chystáme zjednotiť celý národ," dodala venezuelská opozičná líderka, ktorá dostala zákaz kandidovať v prezidentských voľbách.



Výsledky prezidentských volieb, v ktorých podľa Národnej volebnej rady (CNE) zvíťazil Maduro so ziskom 52 percent hlasov, vyvolali v krajine nepokoje. Opozícia označuje voľby za sfalšované a tvrdí, že víťazom volieb je jej kandidát Edmundo González Urrutia. Na svojej internetovej stránke zverejnila kópie 84 percent odovzdaných hlasovacích lístkov, ktoré ukazujú víťazstvo Gonzáleza Urrutiu.



Maduro má v piatok predstúpiť pred venezuelský Najvyšší súd v súvislosti s výsledkami prezidentských volieb. Machadová tvrdí, že Maduro úplne stratil legitimitu a všetci Venezuelčania aj svet vedia, že vo voľbách "s prehľadom" zvíťazil opozičný kandidát.



"Je načase, aby všetky vlády na svete zvýšili svoj hlas proti represiám a uznali víťazstvo Edmunda Gonzáleza Urrutiu," povedala Machadová.



Európska únia avizovala, že výsledok prezidentských volieb vo Venezuele neuzná bez zverejnenia úplných úradných záznamov o hlasovaní. Na zverejnenie podrobných výsledkov volieb vyzvali aj Spojené štáty, Brazília, Kolumbia či Mexiko.



Sporné prezidentské voľby vyvolali minulý týždeň protesty, ktoré si podľa skupín na ochranu ľudských práv od hlasovania 28. júla vyžiadali životy najmenej 24 civilistov. Zadržaných bolo viac než 2000 ľudí.



Maduro vo štvrtok nariadil zablokovanie sociálnej siete X na desať dní a obvinil majiteľa X Elona Muska z využívania sociálnej siete na propagáciu nenávisti po voľbách.