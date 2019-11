Maďarská opozícia privítala odstúpenie Borkaiho po sexuálnom škandále

Budapešť 6. novembra (TASR) - Maďarské opozičné strany privítali odstúpenie primátora Győru Zsolta Borkaiho, ktorého v komunálnych voľbách 13. októbra znovuzvolili do funkcie a ktorý sa počas predvolebnej kampane zaplietol do škandálu s videom s prostitútkami. Podľa spravodajského servera Propeller.hu však opozícia žiada, aby boli vyšetrené korupčné kauzy okolo Borkaiho.



Borkai v otvorenom liste adresovanom občanom mesta v stredu vyhlásil, že v piatok po ustanovujúcej schôdzi mestského zastupiteľstva do 16.00 h odstúpi.



Parlamentná frakcia Jobbiku uviedla, že Borkaiho odstúpenie prišlo neskoro, mal tak urobiť ihneď po zverejnení škandálu. "Nové mestské zastupiteľstvo v spolupráci s príslušnými orgánmi musí vyšetriť všetky podozrenia z korupcie okolo Borkaiho a jeho priateľa advokáta," zdôraznila frakcia Jobbiku.



"Ak Borkai je vinný, tak za to bude musieť niesť zodpovednosť. Nestačí, že odstúpil z funkcie primátora," uviedla Maďarská socialistická strana (MSZP), podľa ktorej by celé zastupiteľstvo malo odstúpiť a mali by sa uskutočniť nové komunálne voľby v Győri.



"Falošný a korupčný svet vládnej strany Fidesz potreboval až 33 dní na to, aby si uvedomil, že nič nezostane bez následkov," reagovala strana Dialóg (Párbeszéd).



Borkai krátko po komunálnych voľbách 15. októbra vyhlásil, že vystupuje z vládnej strany Fidesz a že v nadchádzajúcom päťročnom volebnom období chce viesť mesto ako nezávislý.



V predvolebnej kampani prenikli na verejnosť fotografie a videozáznam orgií, na ktorých bol zaznamenaný Borkai s prostitútkami na luxusnej jachte v Chorvátsku.



Bývalý gymnasta Borkai, ktorý získal zlato v cvičení na koni na OH 1988 v Soule a v rokoch 2010-17 bol predsedom Maďarského olympijského výboru, sa za "intímne videá" ešte pred voľbami verejne ospravedlnil. Poznamenal však, že záznamy sú čiastočne zmanipulované. Avizoval, že podá žalobu a že sa kandidatúry nevzdá.