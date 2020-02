Budapešť 18. februára (TASR) - Maďarské opozičné strany sa obrátia na ústavný súd so žiadosťou, aby zrušil novelizovaný zákon o právnom postavení poslancov so sprísnením disciplinárneho poriadku zákonodarného zboru, ktorý platí od 1. februára.



V pondelok opoziční poslanci opustili rokovaciu sálu parlamentu po tom, čo predseda zákonodarného zboru László Kövér v zmysle novelizovaného poriadku vykázal nezávislého poslanca Ákosa Hadházyho z rokovacej sály, uviedla agentúra MTI.



Úvod jarnej schôdze v pondelok narušil Hadházy, ktorý z balkóna spoza predsedníckeho pultu spustil tabuľu s nápisom "Stop propagande!" Predseda zákonodarného zboru László Kövér ho napomenul a vykázal z rokovacej sály.



Strany Jobbik, Dialóg (Párbeszéd), Maďarská socialistická strana (MSZP), Demokratická koalícia (DK), ochranárska strana LMP a Maďarská liberálna strana (Magyar Liberális párt) po opustení rokovacej sály oznámili, že požiadajú ústavný súd, aby kritizovanú právnu normu zrušil. "Zákona je neprimeraný, nespravodlivý a protiústavný, pretože bráni v práci zákonodarného zboru," povedala spolupredsedníčka strany Dialóg Timea Szabóová.



Poslanci parlamentu vlani 10. decembra hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP schválili návrh novely uvedeného zákona, ktorým sa sprísnil disciplinárny poriadok zákonodarného zboru.



V najkrajnejších prípadoch poslancovi, ktorý použije fyzické násilie, alebo bráni v priebehu rozpravy či hlasovania, prípadne vytvára prekážky pri dodržiavaní práv a povinností poslanca v rokovacej sále, môže predseda parlamentu siahnuť na jeho šesťmesačnú mzdu, alebo ho môže aj vykázať zo zákonodarného zboru až na 60 dní. Ak poslanec neopustí na výzvu rokovaciu sálu, môže prísť až o 12-mesačnú mzdu.



Novelizovaný zákon určuje podmienky zastúpenia vykázaného poslanca v hlasovaní, a to aj v prípade tajného hlasovania. Za novelu hlasovalo 135 poslancov, proti ich bolo 54.



V novembrovej rozprave opoziční poslanci namietali, že predseda parlamentu môže v zmysle tohto návrhu podľa nich svojvoľne rozhodovať v disciplinárnych otázkach.



Opoziční poslanci v uplynulom roku niekoľkokrát prejavili svoju nespokojnosť narušením poriadku v rokovacej sále, preto vládny blok Fidesz-KDNP avizoval sprísnenie poriadku.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach