Opozícia sa v Moldavsku snažila brániť hlasovaniu ľudí z Podnesterska

Kišiňov 15. novembra (TASR) - V moldavskom pohraničí došlo k stretom medzi políciou a prívržencami proeurópskej opozície, ktorí sa snažili zabrániť občanom z medzinárodne neuznanej Podnesterskej moldavskej republiky, aby odovzdali svoj hlas vo voľbách moldavského prezidenta. Najvážnejšia bola situácia v pohraničnej obci Varnita.



Prívrženci opozície podľa agentúry TASS vysvetlili, že svojou blokádou ciest a volebných miestností sa snažia zabrániť údajne organizovanému "dodávaniu" voličov z ľavého - podnesterského - na pravý - moldavský - breh rieky Dnester.



Polícii sa medzičasom podarilo situáciu v obci Varnita upokojiť a hlasovanie pokračuje.



Podnestersko zaberá asi 17 percent územia Moldavska. Žije tam asi 600.000 obyvateľov. Vláda v Kišiňove nemá nad týmto územím prakticky žiadnu kontrolu, ale má silnú podporu Ruska.



Podnestersko je úzky pruh územia pozdĺž rieky Dnester, ktoré sa - s výnimkou dvoch malých predmostí - celé nachádza na ľavom brehu rieky. Moldavské úrady preto o tomto území hovoria ako o "Ľavom brehu Dnestra" (Stînga Nistrului). Vnútri územia Podnesterska sa zasa nachádzajú enklávy, ktoré kontroluje Moldavsko.



Už počas prvého kola prezidentských volieb v Moldavsku, ktoré sa konalo 1. novembra, zaregistrovala tamojšia polícia veľa prípadov, keď prívrženci proeurópskej opozície bránili moldavským obyvateľom Podnesterska zúčastniť sa na hlasovaní. Vtedy tiež došlo k blokovaniu ciest, protiprávnym kontrolám dokladov i áut. Mimoriadna napätá bola situácia vo Varnite.



V druhom kole prezidentských volieb moldavskí voliči rozhodujú medzi úradujúcim proruským prezidentom Igorom Dodonom a proeurópskou expremiérkou Maiou Sanduovou. Víťazom druhého kola sa stane kandidát s väčším počtom hlasov. Títo politici sa už stretli vo voľbách v roku 2016, ale pričom obe kolá vtedy vyhral Dodon.



Stredopravicová kandidátka Sanduová, ktorá bola premiérkou od júna do novembra 2019, získala v prvom kole takmer 36-percentnú podporu, kým socialistu Dodona volilo zhruba 33 percent voličov.



Počas predvolebnej kampane 45-ročný Dodon sľúbil, že bude udržiavať úzke vzťahy s Ruskom, ktoré označil za "strategického partnera", a vyslovil sa za to, aby sa v moldavských školách zaviedla povinná výučba ruštiny.



Sanduová (48) počas predvolebnej kampane vyslovila prísľub, že posunie krajinu vpred na ceste k integrácii do EÚ.



Moldavskí voliči, ktorí žijú v zahraničí, majú možnosť hlasovať na veľvyslanectvách alebo konzulárnych úradoch. Podľa agentúry TASS je účasť na hlasovaní vysoká. TASS informovala aj o incidente z Nemecka, kde museli prerušiť hlasovanie na konzuláte vo Frankfurte pre anonymný telefonát o bombe.