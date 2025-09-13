< sekcia Zahraničie
Opozícia v Albánsku kritizuje premiérov nápad s AI ministerkou
Diella od januára 2025 funguje ako virtuálna asistentka na vládnom portáli e-Albania, ktorý poskytuje prístup k širokej škále online verejných služieb.
Tirana 13. septembra (TASR) - Albánsky premiér Edi Rama vyvolal pobúrenie opozície, keď vo štvrtok pri predstavovaní svojej vlády navrhol vymenovať za jej člena aj AI virtuálnu asistentku menom Diella. Líder opozičnej Demokratickej strany Gazment Bardhi označil tento premiérov krok za protiústavný. Pripomenul, že podľa albánskej ústavy musia byť ministri občanmi Albánska, plnoletí a psychicky spôsobilí.
„Premiérove žarty sa nemôžu stať právnymi aktmi albánskeho štátu,“ napísal Bardhi na sociálnej sieti Facebook na margo Ramovho nápadu angažovať Diellu (po albánsky „slnko“) a zabezpečiť tak, že pri verejnom obstarávaní nebude dochádzať ku korupcii, informovala v sobotu agentúra DPA, píše TASR.
Diella od januára 2025 funguje ako virtuálna asistentka na vládnom portáli e-Albania, ktorý poskytuje prístup k širokej škále online verejných služieb. Diella zjednodušila vydanie 36.600 digitálnych dokumentov a pomohla pri takmer tisíc administratívnych úkonoch. Je schopná robiť aj výber zahraničných expertov a pomôcť pri ich integrácii a supervízii.
Proti delegovaniu Dielly na ministerstvo verejného obstarávania je nielen opozícia, ale aj niektorí odborníci, ktorí poukazujú na to, že napriek svojmu potenciálu môže umelá inteligencia robiť chyby a nemôže plne nahradiť politické rozhodnutia, najmä v zložitých alebo sporných prípadoch.
Albánsko, ktoré zápasí s korupciou - najmä vo verejnom sektore -, chce využiť AI, aby zaručilo integritu procesov pri verejnom obstarávaní. Algoritmus údajne zabezpečuje sledovateľnosť každého vynaloženého eura, zabraňuje protekcionizmus a umožňuje jednotné a transparentné uplatňovanie pravidiel. Albánska vláda dúfa, že Diella takto prispeje k transparentnosti konania a zároveň skráti čas obstarávania.
Novú albánsku vládu musí ešte odobriť parlament. Socialistická strana premiéra Ramu má v parlamente - už štvrtýkrát po sebe - absolútnu väčšinu, ústavné zmeny však musí podporiť dvojtretinová väčšina poslancov. Zatiaľ nie je jasné, či premiér plánuje navrhnúť ústavnú zmenu, aby mohol vymenovať Diellu za člena svojho kabinetu, konštatovala DPA.
