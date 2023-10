Opozícia v Česku chce vláde vysloviť nedôveru v Poslaneckej snemovni

Praha 17. októbra (TASR) - V Prahe sa začala mimoriadna schôdza Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR, na ktorej sa opozícia už tretíkrát v tomto volebnom období pokúsi vysloviť nedôveru vláde Petra Fialu. Očakáva sa dlhá rozprava, ministri chcú priestor využiť na obhajobu doterajšej práce, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Mimoriadnu schôdzu iniciovalo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Dôvodov na vyslovenie nedôvery Fialovmu kabinetu je podľa šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerovej viacero. Tým posledným je skutočnosť, že premiér napriek opakovaným výzvam hnutia neodvolal Víta Rakušana z postu ministra vnútra.



Hnutie ministrovi vyčíta, že v minulosti používal šifrovaciu mobilnú aplikáciu, akú mali aj obvinení v korupčnej kauze Dozimetr. Išlo o manipulácie s verejnými zákazkami na pražskom magistráte. Rakušan uviedol, že telefón použil dvakrát a od nástupu do funkcie ho už nepoužil.



Podľa ministra nejde o skutočnú kauzu, ale len o zámienku opozície zvolať schôdzu o vyslovení nedôvery vláde. Patrí to k opozičnej práci a nie je tom nič neobvyklé, dodal. "My na tej schôdzi chceme obhájiť dobrú prácu vlády," avizoval minulý týždeň. Rovnaký zámer potvrdila v pondelok aj predsedníčka PSP Markéta Pekarová Adamová, šéfka koaličnej TOP 09.



Hnutie ANO prišlo s výzvami na odvolanie Rakušana po informáciách denníka Mladá fronta DNES, že šéf rezortu vnútra používal šifrovaný telefón s aplikáciou CryptoCult. Takto šifrovaný mobil mal údajne aj bývalý minister školstva za STAN Petr Gazdík, ktorý vo funkcii skončil pre svoje kontakty s podnikateľom Michalom Redlom, známym z kauzy Dozimetr.