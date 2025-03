Opozícia v Izraeli hrozí štrajkom

Tel Aviv 22. marca (TASR) - Líder izraelskej opozície Jair Lapid v sobotu vyzval na generálny štrajk, ak premiér Benjamin Netanjahu odmietne akceptovať rozhodnutie Najvyššieho súdu zablokovať odvolanie riaditeľa kontrarozviedky Šin Bet Ronena Bara, ktorého izraelská vláda odvolala v noci na piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ak sa vláda "rozhodne neuposlúchnuť rozhodnutie súdu, stane sa vládou mimo zákona", povedal Lapid tisícom demonštrantov v centre Tel Avivu. "Ak sa to stane, celá krajina by sa mala zastaviť... Jediný systém, ktorý sa nesmie zastaviť, je bezpečnostný systém," dodal.



Izraelská generálna prokurátorka Gali Baharavová-Miarová v piatok uviedla, že premiér Netanjahu nemá právomoc vymenovať nového riaditeľa vnútornej tajnej služby. Na platforme X premiér ale nástojil na tom, že je na izraelskej vláde, aby rozhodla, kto pozíciu šéfa kontrarozviedky obsadí.



Tento názor zopakoval aj v najnovšom videu zverejnenom v sobotu. "Ronen Bar nezostane šéfom Šin Bet... Nebude občianska vojna a Izrael zostane demokratickým štátom," uviedol. Protestujúci v krajine označili Netanjahuovu politiku vrátane odvolania Bara ako hrozbu pre izraelskú demokraciu, píše AFP.



Opozičné strany v krajine piatkové rozhodnutie vlády o odvolaní Bara napadli na Najvyššom súde. Pozastavenie rozhodnutia vlády bude platiť až do prerokovania sťažnosti proti odvolaniu, čo sa podľa súdu stane najneskôr 8. apríla.



Kabinet v krajine bude v nedeľu hlasovať o odvolaní generálnej prokurátorky Baharav-Miaraovej, ktorá podľa AFP patrí ku kritikom rozhodnutí premiéra Netanjahua. Agentúra dodáva, že na nedeľu je tiež naplánovaná demonštrácia proti jej odvolaniu pred izraelským parlamentom v Jeruzaleme.