Opozícia v Izraeli kritizuje vojenskú službu ultraortodoxných židov
Autor TASR
Tel Aviv 30. novembra (TASR) - Nový návrh zákona o povinnej vojenskej službe ultraortodoxných židov vyvolal v Izraeli rozruch, pričom opozícia ho odsúdila ako zvláštne privilégium pre tých, ktorí sa vyhýbajú odvodu. Agentúra AFP konštatuje, že podpora ultraortodoxných židov je kľúčová pre vládu premiéra Benjamina Netanjahua, píše TASR.
Na základe pravidla ustanoveného v čase vzniku Izraela v roku 1948 sú muži, ktorí sa plne venujú štúdiu posvätných židovských textov, de facto oslobodení od povinnej vojenskej služby. Táto výnimka je však terčom kritiky v izraelskej spoločnosti, najmä v čase, keď desaťtisíce brancov a rezervistov mobilizovali na niekoľkých frontoch, a to napriek prímeriu v Pásme Gazy.
Ultraortodoxní židia tvoria 14 percent izraelskej židovskej populácie. Udržanie ultraortodoxných strán je podľa AFP kľúčové pre prežitie Netanjahuovej pravicovej koalície a ich odpor proti návrhom na povinnú vojenskú službu vyvolal v októbri masový protest v Jeruzaleme.
Ministri z ultraortodoxných koaličných strán Šas a Zjednotený judaizmus Tóry pre spory ohľadom povinnej služby v júli podali demisiu, i keď vládnu koalíciu neopustili. Požadujú, aby výnimka pre ultraordoxných židov bola zakotvená v legislatíve, inak z koalície odídu.
Predseda medzistraníckeho parlamentného výboru pre zahraničné záležitosti a obranu Boaz Bismut vo štvrtok predložil nový „zodpovedný a vyvážený“ návrh, ktorý sa výrazne líši od predchádzajúceho textu. Tento nový návrh zahŕňa iba minimálne tresty pre ultraortodoxných židov, ktorí sa vyhnú vojenskej službe, konkrétne zákaz cestovania do zahraničia alebo získania vodičského preukazu. Znižuje tiež kvóty pre odvod a uľahčuje výnimky pre ultraortodoxných mužov, ktorí študujú v ješivách.
Poslanci budú o spomínanom návrhu rokovať v pondelok. Izraelský denník Jediot achronot v piatok kritizoval tento návrh, ktorý podľa neho „nebude nikoho verbovať“. Opozícia ho považuje za „príliš mäkký“, pričom líder opozície Jair Lapid ho označil za „antisionistickú hanbu“ a odsúdil „opovrhnutiahodnú politiku skorumpovaných a ľudí vyhýbajúcich sa odvodu“.
