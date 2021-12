Opozícia v Podnestersku žiada súd, aby voľby vyhlásil za neplatné

Kišiňov 12. decembra (TASR) - Opozícia v Podnestersku požiadala súd, aby prezidentské voľby, ktoré sa v tomto odštiepeneckom regióne konali v nedeľu, vyhlásil za neplatné. S príslušnou žiadosťou sa na súd obrátil Nikolaj Malyšev, ktorého volebná komisia pred časom odmietla zaregistrovať ako jedného z kandidátov volieb hlavy štátu.



Ako informovala agentúra TASS, Malyšev v hromadnej žalobe žiada vyhlásiť prezidentské voľby za neplatné, pretože na hlasovacích lístkoch nebola kolónka, ktorá by voličom umožňovala hlasovať proti všetkým kandidátom.



Na hlasovacích lístkoch boli mená dvoch kandidátov: úradujúceho prezidenta Vadima Krasnoseľského a komunálneho politika Sergeja Pynzara.



Volebné miestnosti v Podnestersku sa zatvorili o 20.00 h miestneho času. Prvé výsledky sčítania hlasov by mali byť známe v pondelok. Podľa predbežných informácií sa na voľbách zúčastnilo 35,5 percenta oprávnených voličov.



Podnestersko je medzinárodne neuznaný, ale inak de facto samostatný štát vyhlásený začiatkom roku 1992 v Moldavsku na území s ruským obyvateľstvom. Rozprestiera sa na ľavom brehu rieky Dnester, má rozlohu 4163 kilometrov štvorcových a vyše 465.000 obyvateľov.



Nezávislosť Podnesterska, regiónu zovretého medzi Rumunskom a Ukrajinou, dodnes neuznal nijaký štát ani medzinárodná organizácia. Urobili tak iba separatistické regióny ako Abcházsko, Južné Osetsko a Náhorný Karabach, hoci sami majú problémy s medzinárodným uznaním.



Moldavská prezidentka Maia Sanduová už dávnejšie uviedla, že Kišiňov neuznáva voľby v Podnestersku a vládny úrad pre reintegráciu a moldavské ministerstvo zahraničných vecí vyzvali medzinárodných partnerov, aby na prezidentské voľby nevysielali svojich pozorovateľov.



Podľa agentúry TASS medzi pozorovateľmi, ktorí do Podnesterska napriek tomu pricestovali, sú politológovia z Ruska, Poľska, Náhorného Karabachu, ale aj zástupcovia Južného Osetska a Abcházska - sporných regiónov na území Kaukazu, ktoré sú de facto nezávislými republikami.