Opozícia v Taliansku zablokovala parlament
Chce totiž, aby sa vláda vyjadrila ku Gaze.
Autor TASR
Rím 18. septembra (TASR) - Talianske stredoľavé opozičné strany vo štvrtok zablokovali dolnú komoru parlamentu. Činnosť zákonodarného zboru podľa vlastných slov umožnia až vtedy, keď vláda poslancom odprezentuje svoj postoj k aktuálnej situácii v Pásme Gazy a dá o tejto veci hlasovať. TASR o tom informuje podľa agentúry ANSA.
Opozícia ešte v utorok vyzvala premiérku Giorgiu Meloniovú, aby parlamentu vysvetlila svoj postoj k situácii v palestínskej enkláve po tom, čo Izrael spustil ofenzívu v meste Gaza. „Žiadame, aby Meloniová prišla do snemovne, odprezentovala svoje stanoviská a aby sa jasne hlasovalo o tom, čo chce vláda urobiť,“ vyhlásil Riccardo Ricciardi, predseda poslaneckého klubu opozičného Hnutia piatich hviezd (M5S). Vláda si podľa neho zakrýva oči pred genocídou v Pásme Gazy.
„Chceme, aby nám vláda konkrétne povedala, čo zamýšľa alebo nezamýšľa urobiť, aby zastavila túto hanebnosť. Či sa chce postaviť na stranu tých, ktorí chcú sankcionovať Izrael, alebo nie,“ vyhlásilo Hnutie piatich hviezd vo štvrtok po zablokovaní parlamentu. „Hovoria, že nie sú spolupáchateľmi genocídy. Ale pre nás sú, a to v každom ohľade,“ dodala druhá najväčšia opozičná strana.
Stredoľavicová Demokratická strana (PD) podľa vlastných slov predsedovi Snemovne reprezentantov Lorenzovi Fontanovi povedala, že ich poslanci nie sú ochotní pokračovať v práci, pokiaľ vláda nepredloží správu o jej postoji k situácii v Gaze, o ktorom sa následne bude hlasovať. Činnosť parlamentu by sa podľa strany mala obnoviť v utorok, keďže dovtedy by sa s vládou mali dohodnúť na termíne spomenutého hlasovania.
