< sekcia Zahraničie
Opozícia v Zimbabwe napadla na súde predĺženie mandátu prezidenta
Zmeny v ústave podpísala 83-ročná hlava štátu Emmerson Mnangagwa.
Autor TASR
Harare 9. júla (TASR) - Zimbabwianska opozícia vo štvrtok napadla na ústavnom súde novelu ústavy, ktorá predlžuje funkčné obdobie prezidenta a parlamentu o dva roky a ruší priame prezidentské voľby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zmeny v ústave podpísala 83-ročná hlava štátu Emmerson Mnangagwa v utorok po tom, čo legislatíva hladko prešla Národným zhromaždením, kde má vládnuca strana Africký národný zväz Zimbabwe - Vlastenecký front (ZANU-PF) väčšinu kresiel.
Hlavné opozičné Hnutie za demokratickú zmenu (MDC) podľa podania na ústavnom súde argumentuje, že prezident je podľa ústavy povinný usporiadať referendum o novele. Tým, že tak neurobil, „nesplnil svoju ústavnú povinnosť“. MDC preto žiada súd, aby prijaté zmeny vyhlásil za protiústavné a buď ich zrušil, alebo nariadil prezidentovi, aby v tejto veci zvolal referendum.
Novela zahŕňa ustanovenie, ktoré predlžuje funkčné obdobie prezidenta a parlamentu z piatich na sedem rokov, čím Mnangagwovi umožňuje zostať pri moci až do roku 2030, teda o dva roky nad rámec súčasného mandátu. Ďalšie z ustanovení udeľuje parlamentu právomoc vymenúvať hlavu štátu, čím sa rušia priame prezidentské voľby zavedené v roku 1987.
Mnangagwa, pre svoj nemilosrdný prístup prezývaný aj „Krokodíl“, je na čele Zimbabwe od roku 2017, keď po vojenskom prevrate nahradil dlhoročného lídra Roberta Mugabeho. Mnangagwa bol jeho blízkym spolupracovníkom a pred prevratom pôsobil ako viceprezident.
Stúpenci súčasného prezidenta Zimbabwe tvrdia, že nová legislatíva zabezpečí v krajine politickú stabilitu a kontinuitu. Naopak, kritici sa domnievajú, že ústavná novela iba upevní mocenskú pozíciu ZABU-PF, ktorá krajinu vedie od získania nezávislosti v roku 1980.
Zmeny v ústave podpísala 83-ročná hlava štátu Emmerson Mnangagwa v utorok po tom, čo legislatíva hladko prešla Národným zhromaždením, kde má vládnuca strana Africký národný zväz Zimbabwe - Vlastenecký front (ZANU-PF) väčšinu kresiel.
Hlavné opozičné Hnutie za demokratickú zmenu (MDC) podľa podania na ústavnom súde argumentuje, že prezident je podľa ústavy povinný usporiadať referendum o novele. Tým, že tak neurobil, „nesplnil svoju ústavnú povinnosť“. MDC preto žiada súd, aby prijaté zmeny vyhlásil za protiústavné a buď ich zrušil, alebo nariadil prezidentovi, aby v tejto veci zvolal referendum.
Novela zahŕňa ustanovenie, ktoré predlžuje funkčné obdobie prezidenta a parlamentu z piatich na sedem rokov, čím Mnangagwovi umožňuje zostať pri moci až do roku 2030, teda o dva roky nad rámec súčasného mandátu. Ďalšie z ustanovení udeľuje parlamentu právomoc vymenúvať hlavu štátu, čím sa rušia priame prezidentské voľby zavedené v roku 1987.
Mnangagwa, pre svoj nemilosrdný prístup prezývaný aj „Krokodíl“, je na čele Zimbabwe od roku 2017, keď po vojenskom prevrate nahradil dlhoročného lídra Roberta Mugabeho. Mnangagwa bol jeho blízkym spolupracovníkom a pred prevratom pôsobil ako viceprezident.
Stúpenci súčasného prezidenta Zimbabwe tvrdia, že nová legislatíva zabezpečí v krajine politickú stabilitu a kontinuitu. Naopak, kritici sa domnievajú, že ústavná novela iba upevní mocenskú pozíciu ZABU-PF, ktorá krajinu vedie od získania nezávislosti v roku 1980.