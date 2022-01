Opozícia vyzvala Orbána, aby odriekol februárové stretnutie s Putinom

Budapešť 24. januára (TASR) - Maďarská opozícia vyzvala predsedu vlády Viktora Orbána, aby - v súvislosti so súčasným napätím okolo Ukrajiny - zrušil plánované stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré by sa malo uskutočniť 1. februára v Moskve. Informoval o tom v pondelok spravodajský server 24.hu.



Výzvu premiérovi adresovalo zoskupenie opozičných strán, ktoré tvoria Demokratická koalícia (DK), Maďarská socialistická strana (MSZP), Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum.



Orbán podľa vyjadrenia opozície sprostredkovane povzbudzuje ruského prezidenta k eskalovaniu napätia v rusko-ukrajinských vzťahoch tým, že ani napriek ruským vyhrážkam voči Ukrajine maďarský premiér avizovanú návštevu Moskvy nezrušil.



"Krok maďarského premiéra v sebe nesie odkaz, že členské krajiny NATO a Európskej únie nie sú v tejto otázke jednotné," píše sa vo vyhlásení opozičného zoskupenia. Opozičné strany preto žiadajú, aby Maďarsko sa aj skutkami postavilo za ochranu suverenity a územnej integrity Ukrajiny.



Vo svojej výzve zároveň pripomenuli, že maďarská vláda sa chystá prijať aj dôležité rozhodnutia v súvislosti s projektom rozšírenia atómovej elektrárne v Paksi.



V rozhovore pre agentúru TASS maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó minulý týždeň potvrdil plánovanú návštevu, avšak Kremeľ sa k nej zatiaľ oficiálne nevyjadril. Szijjártó okrem toho informoval, že jedným z hlavných bodov programu návštevy bude prerokovanie projektu výstavby jadrovej elektrárne Paks-2 a diskusia o rozšírení kontraktu s koncernom Gazprom s cieľom zvýšiť objemy dodávok zemného plynu do Maďarska.