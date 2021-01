Opozícia vyzýva holandskú vládu na odstúpenie

Brusel/Amsterdam 11. januára (TASR) - Vodca holandskej opozičnej strany Zelených (GroenLinks) Jesse Klaver vyzval súčasný vládny kabinet na rezignáciu. Dôvodom je škandál spojený s daňovým úradom, ktorý nespravodlivo obvinil mnohých rodičov z podvodov so sociálnymi príspevkami na deti. Uviedol to v pondelok spravodajský server DutchNews.nl.



Klaver v rozhovore pre televíznu stanicu VPRO uviedol, že na budúcotýždňovej rozprave v parlamente predloží návrh na vyslovenie nedôvery vláde Marka Rutteho, ak dovtedy kabinet dobrovoľne neodstúpi. Upozornil, že závery parlamentného vyšetrovania týkajúce sa perzekúcií rodičov, ktorí boli neoprávnene obvinení z podvodov so sociálnymi dávkami, sú také jasné, že je pre vládu neudržateľné povedať: „Bola to chyba, ale ideme ďalej."



„Vyšetrovaním sa zistilo, že daňový úrad nesprávne označil mnohých rodičov ako podvodníkov z dôvodu menších chýb v papierovaní. Toto rozhodnutie malo ďalekosiahle dôsledky pre rodiny, ktoré museli spätne zaplatiť desaťtisíce eur na výživné, vybrať svoje deti zo škôlok, boli im zamietnuté žiadosti na zápis detí do škôlok, pričom boli aj prípady, že niektorí rodičia museli predať svoje domy, aby zaplatili dlh," opísal situáciu Klaver.



Daňový úrad začiatkom tohto roka pripustil, že 11 000 rodín bolo vybraných na ďalšiu kontrolu ohľadom poskytovania príspevkov na deti, pretože mali dvojaké občianstvo. Vyšetrovanie Dozorného orgánu pre ochranu osobných údajov upozornilo, že tento postup znamená systematickú diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti.



Dve ďalšie opozičné skupiny - Socialistická strana a krajne pravicová Strana slobody - už povedali, že podporia návrh Zelených na vyslovenie nedôvery vláde.



Klaver zdôraznil, že odstúpenie vlády dva mesiace pred parlamentnými voľbami by znamenalo priznanie viny voči poškodeným rodinám.