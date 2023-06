Opozícia žiada po odchode Johnsona z parlamentu predčasné voľby

Londýn 11. júna (TASR) - Líder britských opozičných labouristov Keir Starmer v nedeľu žiadal vypísanie predčasných parlamentných volieb po tom, ako sa svojich mandátov tento týždeň vzdali traja konzervatívni poslanci vrátane expremiéra Borisa Johnsona. Informuje o tom agentúra AFP.



Podľa Starmera by mal súčasný šéf konzervatívneho kabinetu Rishi Sunak "konečne nájsť odvahu, vypísať voľby a nechať, aby sa k 13 rokov trvajúcemu neúspešnému vládnutiu toryov (konzervatívcov) vyjadrila verejnosť".



"Táto fraška už musí skončiť. Ľudia už majú dosť chaotickej toryovskej vlády a slabého premiéra, ktorého nikto nevolil," napísal na Twitteri líder najsilnejšej opozičnej Labouristickej strany.



Parlamentné voľby sa v Spojenom kráľovstve naposledy konali v decembri 2019, keď Konzervatívnu stranu doviedol k víťazstvu Boris Johnson, ktorý však vo funkcii premiéra skončil už vlani v septembri.



Johnson 9. júna oznámil, že s okamžitou platnosťou odstupuje z funkcie poslanca Dolnej snemovne v súvislosti s vyšetrovaním aféry "Partygate", teda konania večierkov vo vládnych budovách v čase platnosti pandemických obmedzení.



Expremiér čelí podozreniam, že o týchto večierkoch poskytol poslancom nepravdivé vyjadrenia. To v súčasnosti preveruje výbor britského parlamentu, ktorý by mal svoje zistenia zverejniť už čoskoro. Výbor vedie dlhoročná labouristická poslankyňa Harriet Harmanová, ale sú v ňom zastúpení aj konzervatívci.



Po Johnsonovom piatkovom oznámení sa rozhodli vzdať svojich poslaneckých mandátov aj dvaja jeho blízki spojenci a členovia Konzervatívnej strany Nadine Dorriesová a Nigel Adams. O ich nástupcoch v parlamente by mali rozhodnúť doplňovacie voľby v príslušných volebných obvodoch.



V súvislosti s Johnsonovým odchodom z Dolnej snemovne sa objavili špekulácie, že by sa tam mohol čoskoro vrátiť, ak bude opäť kandidovať v parlamentných voľbách. Medzi konzervatívcami má Boris Johnson stále mnoho stúpencov, ale aj odporcov, takže aktuálne udalosti by mohli prispieť k oživeniu napätia v rámci Konzervatívnej strany.



Všeobecné parlamentné voľby by sa mali v Británii uskutočniť najneskôr 28. januára 2025. Podľa správ britskej tlače premiér Sunak údajne zvažuje vypísanie volieb na jeseň 2024, zrejme v októbri alebo novembri. V prieskumoch verejnej mienky majú labouristi dlhodobo výrazný náskok pred konzervatívcami.