Opozícia zorganizovala v Budapešti protest namierený aj proti Putinovi

Budapešť 1. marca (TASR) - Stovky Maďarov v utorok večer v Budapešti protestovali proti prítomnosti Medzinárodnej investičnej banky v Maďarsku, ktorú opozícia označuje za ruskú špionážnu banku. Protestovali aj proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Informoval o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na spravodajský server hvg.hu.



Server pripomína, že protiruská demonštrácia sa v maďarskom hlavnom meste konala aj minulý týždeň, a to pred budovou ruského veľvyslanectva v prvý deň ruskej invázie. Účastníci utorňajšieho zhromaždenia (1. marca) skandovali "Rusi domov!" a "Putin zmizni!".



Na demonštrácii pred budovou Medzinárodnej investičnej banky na Námestí Ádáma Clarka, ktorú zorganizovalo opozičné zoskupenie V jednote za Maďarsko, vystúpil s prejavom aj kandidát tohto zoskupenia na post premiéra Péter Márki-Zay. Ten okrem iného vyzval ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, aby vrátil ruské štátne vyznamenanie, ktoré nedávno dostal od šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova. Od vlády Márki-Zay žiadal prijatie opatrení, aby maďarské verejnoprávne médiá prestali šíriť proruskú propagandu.



Maďarská vláda na utorňajšie opozičné protestné zhromaždenie zareagovala vyhlásením, v ktorom konštatovala, že touto akciou ľavica iba prilieva olej do ohňa. "Nikomu nedovolíme, aby bolo Maďarsko vtiahnuté do vojny. Maďarskí vojaci sa na tomto vojenskom konflikte nemôžu zúčastniť a Maďarsko na Ukrajinu nepošle ani zbrane," píše sa vo vyhlásení vlády premiéra Viktora Orbána.



Správu Európskej únie o sankciách voči Rusku, vrátané tých, ktoré sa týkajú zastavenia projektu rozširovania atómovej elektrárne v Paksi, či sankcií voči budapeštianskej pobočke Medzinárodnej investičnej banky, schválili v utorok v Európskom parlamente aj poslanci EP za maďarskú vládnu stranu Fidesz. Upozornil na to na Facebooku europoslanec za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) István Ujhelyi.