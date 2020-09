Opozičná bieloruská aktivistka Kavaľkovová odišla do Poľska

Minsk 5. septembra (TASR) - Prominentná bieloruská aktivistka a členka tamojšej opozičnej Koordinačnej rady Voľha Kavaľkovová odišla z Bieloruska do susedného Poľska. Informovali o tom v sobotu jej kolegovia, napísala agentúra DPA.



Kavaľkovová je "momentálne vo Varšave". Bieloruskému spravodajskému portálu TUT.by to povedal Anton Rodnenkov, hovorca zmienenej Koordinačnej rady. Bližšie podrobnosti o tom, prečo z Bieloruska odišla, však neposkytol.



Koordinačná rada, ktorá podporuje líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú, vznikla v auguste s cieľom pripraviť pokojné odovzdanie moci v Bielorusku a nadviazať rozhovory s tamojšími predstaviteľmi.



Bieloruské úrady však zadržali viacerých jej členov, a to vrátane Kavaľkovovej, ktorú koncom augusta odsúdili na desať dní väzenia; na slobodu ju prepustili vo štvrtok. Rovnaký trest postihol aj opozičného aktivistu Siarheja Dylevského, ďalšieho člena Koordinačnej rady, ktorého zadržali spoločne s Kavaľkovovou po jednej z masových víkendových demonštrácií proti Lukašenkovi.



Tretiu členku Koordinačnej rady zadržali v pondelok pre podozrenie z daňových únikov, za čo jej hrozí až sedem rokov odňatia slobody.



Kavaľkovová (36) je popredná spolupracovníčka hlavnej opozičnej prezidentskej kandidátky Cichanovskej, ktorá po augustových prezidentských voľbách odišla do Litvy.



Masové protesty vypukli v Bielorusku po zverejnení výsledkov prezidentských volieb z 9. augusta. Lukašenko, ktorý je pri moci od roku 1994, vo voľbách podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil s vyše 80 percentami hlasov, zatiaľ čo Cichanovskú podporilo desať percent voličov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované. Uznať výsledky volieb odmietla aj Európska únia.