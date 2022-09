Opozičná CDU prijala kvóty na počet žien na vedúcich postoch strany

Hannover 10. septembra (TASR) - Hlavná nemecká opozičná strana Kresťanskodemokratická únia (CDU) na svojom zjazde v meste Hannover v sobotu prijala kvóty na pôsobenie žien na vedúcich postoch strany. Cieľom stredopravej CDU je do roku 2025 dosiahnuť rovnocenné zastúpenie žien a mužov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Nové pravidlo podporilo v záverečný deň 35. celoštátneho zjazdu 559 delegátov CDU, proti hlasovalo 409, 11 z nich sa hlasovania zdržalo.



Od budúceho roku budú musieť ženy v rámci CDU zastávať tretinu vedúcich pozícií na lokálnej i celoštátnej úrovni. V roku 2024 sa tento počet má zvýšiť na 40 percent a v polovici roku 2025 by mal dosiahnuť 50 percent. Rovnaké kvóty budú platiť pre kandidátne listiny vo parlamentných, regionálnych aj európskych voľbách.



Debata o kvótach pre ženy dlhé roky rozdeľovala stranu bývalej kancelárky Angely Merkelovej. Návrh podporovala napríkald niekdajšia predsedníčka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, ktorá strane šéfovala v rokoch 2018-2021. Súčasné kompromisné riešenie priniesol aktuálny líder strany Friedrich Merz. Ten zdôraznil, že "viac ako 50 percent voličov tvoria ženy".



AFP konštatuje, že v CDU, ktorá vznikla okamžite po druhej svetovej vojne, zastávajú vedúce funkcie z veľkej miery muži. Niektorí z kritikov kvót argumentujú obavami, že ženy budú do vysokých funkcií menované len v dôsledku kvót, a nie pre ich schopnosti.



Až do minuloročného víťazstva sociálnych demokratov v spolkových voľbách bola CDU v rôznych koalíciách pod vedením bývalej kancelárky Merkelovej pri moci 16 rokov. Konzervatívci aktuálne vedú v prieskumoch verejnej mienky, píše AFP s tým, že ich cieľom je znova vyhrať parlamentné voľby, ktoré sú naplánované na rok 2025.