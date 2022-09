Opozičná CDU schválila pravidlá o vyrovnanom zastúpení mužov a žien

Hannover 10. septembra (TASR) - Nemecká opozičná Kresťanskodemokratická únia (CDU) v sobotu prijala nové pravidlá o vyrovnanom zastúpení mužov a žien na vedúcich pozíciách. CDU takisto ponúkla spoluprácu nemeckej vláde. TASR správu prevzala z agentúra DPA.



Za nové pravidlá na zjazde CDU v Hannoveri zahlasovalo 559 delegátov. Proti bolo 409 členov a 11 sa zdržalo hlasovania.



Od budúceho roka musí byť podľa týchto pravidiel jedna tretina vedúcich pozícií na regionálnej i celoštátnej úrovni obsadená ženami. V roku 2024 to už má byť 40 percent a do polovice roka 2025 majú ženy zastávať 50 percent týchto pozícií. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj zoznamy kandidátov v parlamentných, regionálnych voľbách, i vo voľbách do Európskeho parlamentu.



CDU a jej bavorská sesterská strana Kresťanskosociálna únia (CSU) takisto ponúkli súčasnej nemeckej vláde spoluprácu v spojitosti s energetickou krízou v krajine, píše DPA. CDU je v súčasnosti v opozícii. Vládnu koalíciu tvoria Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) spolkového kancelára Olafa Scholza, Slobodná demokratická strana (FDP) a Zelení.