Opozičná líderka Cichanovská vyzvala ľudí v Bielorusku na odpor

Vilnius 10. augusta (TASR) - Bieloruská opozičná líderka žijúca v exile Sviatlana Cichanovská vyzvala v stredu na odpor proti autoritárskemu prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi v Bielorusku. Krajina si v ten deň pripomínala tretie výročie prezidentských volieb, ktoré sú všeobecne pokladané za zmanipulované. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Máme pred sebou dlhú cestu. Ale každý malý krok nás približuje k víťazstvu," povedala Cichanovská vo videoposolstve. "Bielorusko bude slobodná, nezávislá, demokratická krajina, hrdý člen rodiny európskych národov," dodala.



V prezidentských voľbách 9. augusta 2020 sa Lukašenko vyhlásil za opätovného víťaza, čo spustilo v Bielorusku nevídané protesty.



Mnohí za skutočnú víťazku prezidentských volieb v tejto bývalej sovietskej republike pokladajú opozičnú líderku Cichanovskú. Po voľbách ušla do exilu do Litvy, susednej členskej krajiny EÚ. Mnoho ďalších príslušníkov opozície je tiež v exile v tomto pobaltskom štáte alebo v Poľsku.



Cichanovská vo videu pripomenula aj osud "niekoľkých tisícov politických väzňov". Už šesť mesiacov nie sú žiadne náznaky, či žije jej väznená spolubojovníčka Marija Kalesnikavová.



V čase po voľbách Lukašenka podporovala Moskva. Potom on poskytol územie svojej krajiny Rusku, ktoré odtiaľ spustilo vojnu proti Ukrajine.



"Tento režim spravil z našej krajiny spoluvinníka vojnových zločinov Kremľa," uviedla Cichanovská.