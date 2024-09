Opozičná líderka Machadová sa nechystá odísť z Venezuely

Caracas 10. septembra (TASR) - Líderka venezuelskej opozície María Corina Machadová v pondelok večer prisľúbila, že ostáva v krajine a nechystá sa z nej odísť. Uviedla tak deň po tom, čo jej spojenec a prezidentský kandidát Edmundo González Urrutia požiadal o azyl v Španielsku. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Rozhodla som sa zostať vo Venezuele a viesť boj odtiaľto, zatiaľ čo on (González Urrutia) tak bude robiť zo zahraničia," uviedla Machadová prostredníctvom videokonferencie, keďže sa skrýva pred venezuelskými orgánmi. "Všetci vieme, že González Urrutia je zvoleným prezidentom, či sa nachádza vo Venezuele alebo kdekoľvek inde na svete," dodala Machadová, ktorá potvrdila, že opozičný líder z krajiny utiekol, pretože bol v ohrození života.



González Urrutia dorazil do Madridu v nedeľu večer. Po príchode vyhlásil, že sa rozhodol odísť, "aby sa veci mohli zmeniť a aby sme mohli vybudovať novú etapu pre Venezuelu".



Predstavitelia EÚ a USA označili odchod Gonzaléza Urrutiu za dôsledok represií voči opozičným predstaviteľom, ktoré zaviedol prezident Maduro.



Venezuelský prezident v pondelok v televíznom prejave vyjadril "rešpekt" k rozhodnutiu Gonzáleza Urrutiu odísť z krajiny a zaželal mu všetko dobré "v jeho novom živote".



Venezuelský súd po prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnili 28. júla, vydal na prezidentského kandidáta Gonzáleza Urrutiu zatykač za to, že sa vyhlasuje za právoplatného víťaza volieb. Pred odchodom z krajiny sa mesiac skrýval a trikrát po sebe ignoroval predvolanie na prokuratúru s odôvodnením, že by mu hrozilo väzenie.



Venezuelské úrady naklonené vláde vyhlásili za víťaza prezidentských volieb súčasného prezidenta Nicolása Madura. Opozícia voľby považuje za zmanipulované a tvrdí, že má dôkazy o tom, že s pohodlným náskokom zvíťazil jej kandidát.