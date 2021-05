Opozičná organizácia Otvorené Rusko ukončila svoju činnosť

Moskva 27. mája (TASR) - Ruská opozičná organizácia Otvorené Rusko, ktorú založil bývalý ruský ropný magnát a kritik Kremľa Michail Chodorkovskij, vo štvrtok oznámila, že sa rozhodla ukončiť svoju činnosť, aby tak chránila svojich členov pred možným trestným stíhaním a hrozbou uväznenia.



Informovali o tom agentúry Reuters a AFP s tým, že oznam prišiel v čase, keď ruské úrady pred nadchádzajúcimi septembrovými parlamentnými voľbami vyvíjajú čoraz väčší tlak na oponentov súčasnej vlády.



Otvorené Rusko zaevidovali už v roku 2017 ruské orgány ako "nežiaducu" organizáciu. Tento termín sa používa v súlade s legislatívou cielenou na zahraničné organizácie obvinené zo zasahovania do politiky v Rusku, uvádza AFP. Takýmto označením pritom Otvorenému Rusku prakticky zakázali činnosť. Aktivisti z tejto skupiny však vo svojej práci pokračovali pod rovnakým názvom, ale ako iný právny subjekt, aby sa tak uchránili pred trestným stíhaním, približuje Reuters.



V ruskom parlamente sa v súčasnosti debatuje o novelizácii tohto zákona, pričom v prípade schválenia predmetných zmien by po novom hrozilo väzenie i spolupracovníkom "nežiaducich" organizácii. Výkonný riaditeľ Otvoreného Ruska a prominentný aktivista Andrej Pivovarov vo štvrtok uviedol, že opozičná organizácia sa práve v dôsledku navrhovanej legislatívnej zmeny rozhodla svoju činnosť ukončiť.



"Zatvárame naše regionálne kancelárie... Súvisí to zo zákonom namiereným proti nám, ktorý sa práve prijíma," uviedol Pivovarov. Dodal, že za politické zmeny vo svojej vlasti bude naďalej bojovať, avšak len vo vlastnom mene.



Otvorené Rusko je jednou z vyše 30 organizácií, ktoré Moskva v súlade so zákonom prijatým v roku 2015 označila za "nežiaduce". Začiatkom mája odhlasovali poslanci Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, doplnenie tohto zákona, v súlade s ktorým by sa trestná zodpovednosť vzťahovala na každého, kto s takto označenými organizáciami spolupracuje, a to či už v Rusku, alebo v zahraničí.



Za takéto aktivity by v prípade usvedčenia hrozili ľuďom až štyri roky väzenia. Dodatok ešte musí prejsť dvoma parlamentným čítaniami a súhlas potrebuje aj od Rady Federácie, hornej komory parlamentu, pričom následne ho musí podpísať prezident Vladimir Putin, približuje Reuters. Otvorené Rusko obvinilo Kremeľ zo zneužívania legislatívy na odstránenie svojich skutočných politických oponentov.



K rozpusteniu tejto organizácie sa už vyjadril aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Uviedol, že táto skutočnosť neznamená, že ruské úrady vyvíjajú tlak na politických oponentov. "Odchod niekoho (zo scény) neznačí politickú čistku," povedal novinárom.