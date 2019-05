Opozičná SPÖ chce žalovať Kurza za obvinenia súvisace s videom z Ibizy

Predsedníčka SPÖ Pamela Rendiová-Wagnerová navyše Kurza kritizovala za spôsob, akým zostavil novú dočasnú vládu.

Viedeň 22. mája (TASR) - Opozičná Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) oznámila, že plánuje proti kancelárovi Sebastianovi Kurzovi z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) podať žalobu v súvislosti s korupčným videom, ktoré vyvolalo pád vlády. Malo by sa tak stať ešte v stredu, vyhlásil generálny manažér SPÖ Thomas Drozda. Informácie priniesol rakúsky denník Die Presse.



Drozda kritizoval Kurzove vyjadrenia, ktoré zazneli v rozhovoroch pre rôzne médiá. Kancelár v nich naznačil, že SPÖ by mohla byť zapletená do zhotovenia videa nahraného na ostrove Ibiza, ktoré odhaľuje škandál okolo bývalého šéfa FPÖ a vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho. Tieto obvinenia označil manažér SPÖ za "nehorázne".



Predsedníčka SPÖ Pamela Rendiová-Wagnerová navyše Kurza kritizovala za spôsob, akým zostavil novú dočasnú vládu. Podľa jej slov viedol Kurz s SPÖ len "zdanlivé rozhovory" a skutočne ju nezapojil do rozhodovacieho procesu.



Kurzove vyjadrenia podľa SPÖ poškodzujú meno strany, pretože ju krivo obviňujú zo zhotovenia nelegálneho videa.