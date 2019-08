Strana v Poľsku OP žiada odvolanie predsedu dolnej komory parlamentu

Skutočnosťou, že Kuchcinského na oficiálnych letoch sprevádzajú rodinní príslušníci, by sa podľa poslancov PO mala vážne zaoberať generálne prokuratúra.

Varšava 7. augusta (TASR) - Opozičná strana Občianska platforma (OP) v stredu vyzvala na okamžité odvolanie predsedu dolnej komory poľského parlamentu (Sejmu) Mareka Kuchcinského a vedúceho tlačového odboru parlamentu Andrzeja Grzegrzolku za to, že už niekoľko týždňov pravidelne klamú verejnosť. Informovala o tom poľská štátna tlačová agentúra PAP.



Skutočnosťou, že Kuchcinského na oficiálnych letoch sprevádzajú rodinní príslušníci, by sa podľa poslancov PO mala vážne zaoberať generálne prokuratúra. Poslanci na tlačovej konferencii tvrdili, že vládne lietadlá využívali ako "súkromné" aj členovia vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorej členom je aj Kuchcinski, a ďalšie osoby vrátane jeho asistentov.



Nikto z týchto ľudí podľa poslancov nespĺňa kritéria na využívanie vládnych letov. Záležitosť označili za "škandalóznu" a "zneužívanie politickej dôvery".



Poslanci žiadali, aby predseda dolnej komory okamžite odstúpil a vrátil štátu všetky peniaze. Poslanec Cezary Tomczyk povedal, že vedúci tlačového odboru parlamentu Grzegrzolka by mal takisto odísť.



Súkromná rozhlasová stanica Radio Zet podľa PAP v júli oznámila, že získala dokumenty, ktoré potvrdzujú, že Kuchcinského rodinní príslušníci vrátane jeho manželky, synov a dcéry v prvej polovici tohto roka viackrát leteli s ním vo vládnom lietadle.



Sám Kuchcinski podľa PAP potvrdil, že odkedy pred štyrmi rokmi nastúpil do úradu, jeho rodina ho sprevádzala na 23 letoch. Na jednom z nich dokonca jeho žena cestovala sama.



Predseda dolnej snemovne podľa svojich slov za let svojej ženy venoval v prepočte 3479 eur na charitu a 4386 eur do fondu na modernizáciu poľskej armády.



Dolná komora sa má Kuchcinského prípadnou demisiou zaoberať na piatkovom zasadaní, uvádza na svojej webovej stránke rozhlasová stanica Radio Polskie.