Opozičná strana PiS v sobotu predstaví kandidáta na premiéra
Pôvodné úvahy vedenia strany údajne počítali s kandidátmi Zbigniewom Boguckým alebo Tobiaszom Bocheňským.
Varšava 6. marca (TASR) - Poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS) predstaví v sobotu v Krakove svojho kandidáta na premiéra pred parlamentnými voľbami v roku 2027. Podľa informácií rádia RMF FM sú najvážnejšími kandidátmi primátor mesta Stalowa Wola Lucjusz Nadberežny a primátor mesta Chelm Jakub Banaszek. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Kandidát má byť predstavený počas podujatia v krakovskej hale Sokol. Výber samosprávneho politika má byť podľa zdrojov z opozičných kruhov zámerný, keďže ide o osobnosti, ktoré nie sú pre väčšinu voličov výrazne spojené s predchádzajúcimi vládami PiS.
Pôvodné úvahy vedenia strany údajne počítali s kandidátmi Zbigniewom Boguckým alebo Tobiaszom Bocheňským. Kandidatúru Boguckého však podľa informácií RMF FM odmietol prezident Karol Nawrocki, ktorý ho chce ponechať vo svojej kancelárii. Bocheňski mal z výberu vypadnúť pre možné vnútrostranícke spory.
Predstavitelia PiS zároveň uviedli, že cieľom výberu je nájsť osobu bez politickej záťaže z minulých vládnych rozhodnutí. Z tohto dôvodu sa medzi potenciálnymi kandidátmi neobjavil bývalý premiér Mateusz Morawiecki.
Podľa poslanca Dariusza Stefaniuka má budúci kandidát zároveň zjednotiť stranu a prezentovať jej program pred voľbami.
Podľa predsedu poslaneckého klubu PiS Mariusza Blaszczaka má byť kandidátom človek vo veku prezidenta Nawrockého. Prezident má 43 rokov, Nadberežny 40 a Banaszek 34.
Banaszek v minulosti kandidoval za stranu PiS, formálne však nikdy nebol členom strany. Nadberežny je naopak členom PiS od roku 2014.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
