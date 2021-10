Opozičné koalície ČR sa dohodli na úsilí o zostavenie vlády

Andrej Babiš, archívne foto. Foto: TASR/AP

Praha 10. októbra (TASR) – České volebné koalície SPOLU a Piráti a Starostovia podpísali v sobotu večer memorandum o vôli vytvoriť novú väčšinovú vládu. Žiadajú prezidenta Miloša Zemana, aby poveril zostavením kabinetu lídra SPOLU Petra Fialu, ktorého koalícia zvíťazila vo voľbách. V memorande prisľúbili spoluprácu a to, že zatiaľ nebudú rokovať s inými stranami, informoval server iDNES.cz." povedal po stretnutí s lídrami Pirátov a Starostov Fiala. "" citoval šéf ODS z dokumentu.O spoločnom programe a budúcom politickom usporiadaní chce pätica strán rokovať už v najbližších dňoch, dodal Fiala s tým, že o stretnutie so Zemanom požiada v pondelok, uviedla televízia CNN Prima News.Zeman prostredníctvom svojho hovorcu avizoval, že sa v nedeľu stretne s premiérom Andrejom Babišom, šéfom hnutia ANO, ktoré vo voľbách tesne porazila koalícia SPOLU. Babiš v povolebnom vystúpení povedal, že ak ho prezident poverí zostavením vlády, osloví aj SPOLU.Memorandum podpísali strany koalície SPOLU, ktorú tvoria Fialovo ODS, ľudovci z KDÚ-ČSL a strana TOP 09, a členovia koalície Piráti a starostovia - Česká pirátska strana a hnutie Starostovia a nezávislí (STAN).Tieto koalície budú mať v 200-člennej Poslaneckej snemovni 108 kresiel. Do dolnej komory Parlamentu ČR sa dostali ešte hnutie ANO a populistická strana SPD." povedal na spoločnej tlačovej konferencii lídrov piatich strán predseda KDU-ČSL Marian Jurečka, ktorého citoval server Seznam Zprávy.