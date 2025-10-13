< sekcia Zahraničie
Opozičné RN a LFI chcú zvrhnúť vládu, Macron vyzýva na stabilitu
Prvé zasadnutie kabinetu je naplánované na utorok ráno v Elyzejskom paláci.
Autor TASR
Paríž/Šarm aš-Šajch 13. októbra (TASR) - Francúzske opozičné strany - krajne pravicové Národné združenie (RN) a ľavicovo-populistické Nepoddajné Francúzsko (LFI) - v pondelok oznámili, že v Národnom zhromaždení podali vlastné návrhy na vyslovenie nedôvery vláde Sébastiena Lecornua. Informoval o tom web denníka Le Monde.
RN spolu so svojimi spojencami z hnutia Únia pravice za republiku, združenými okolo Érica Ciottiho, vyzvalo na to, aby občania mohli rozhodnúť o kľúčových politických otázkach potrebných na prekonanie súčasných viacerých kríz.
Predsedníčka poslaneckého klubu LFI Mathilde Panotová informovala, že návrh LFI podporili aj poslanci zo zámorských území, komunisti, zelení a celý klub LFI. Naša „krajina už nemôže strácať čas. Lecornu padne a (prezident Emmanuel) Macron pôjde za ním,“ vyhlásila.
Osud vlády bude závisieť od socialistov (PS), ktorí od premiéra žiadajú pozastavenie dôchodkovej reformy - v opačnom prípade hrozia, že aj druhú Lecornuovu vládu nechajú padnúť.
Pravicová strana Republikáni (LR) už cez víkend oznámila, že novú vládu podporuje, ale nebude v nej mať svojich zástupcov. Napriek tomuto rozhodnutiu predsedníctva šiesti ministri Lecornuovej prvej vlády súhlasili s návrhom, že budú pokračovať vo funkciách. Vedenie LR následne oznámilo, že táto šestica už nemôže byť považovaná za členov LR. Strana oznámila, že tento vývoj bude online konzultovať so svojimi členmi. Prieskum názorov členskej základne sa uzatvorí v utorok podvečer.
V situácii, keď sa viaceré strany novej vlády vyhrážajú vyslovením nedôvery, francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok vyzval politické sily, aby „pracovali na stabilite a... nevytĺkali politický kapitál z politickej nestability“.
Po svojom prílete do Egypta, kde sa zúčastňuje na summite o palestínskom Pásme Gazy, Macron uviedol, že za súčasný chaos vo Francúzsku sú „zodpovedné výlučne tie politické sily, ktoré podnietili destabilizáciu vlády Sébastiena Lecornua“.
Lecornu podal demisiu minulý pondelok 6. októbra. Macron ho však minulý piatok do tejto funkcie vymenoval znova, čo vyvolalo pobúrenie a sľuby jeho oponentov, že novú vládu pri prvej príležitosti zvrhnú.
Macron, ktorý čelí najvážnejšej vnútropolitickej kríze od začiatku svojho pôsobenia v úrade v roku 2017, v pondelok odmietol špekulovať o možnom rozpustení parlamentu v prípade ďalšieho pádu vlády. „Neuzatváram žiadne stávky... Chcem, aby sa krajina pohla vpred,“ povedal Macron.
Lecornu v pondelok na stretnutí s ministrami svojej vlády zopakoval, že jeho prioritou je dať Francúzsku do konca roka rozpočet na rok 2026 a vyviesť krajinu z politickej krízy.
Prvé zasadnutie kabinetu je naplánované na utorok ráno v Elyzejskom paláci. Vláda na ňom predloží dva návrhy rozpočtov: štátny rozpočet a rozpočet sociálneho zabezpečenia, aby mohli byť následne včas predložené parlamentu. Lecornu v utorok o 15.00 h SELČ pred Národným zhromaždením prednesie svoje všeobecné politické vyhlásenie.
Agentúra AFP pripomenula, že vláda musí návrhy rozpočtov predložiť najneskôr 22. októbra, aby parlament mal ústavou zaručených 70 dní na ich preskúmanie do konca kalendárneho roka.
