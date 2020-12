Opozičné strany v Stredoafrickej republike vyzvali na odloženie volieb

Bangui 20. decembra (TASR) - Zoskupenie opozičných strán a hnutí v Stredoafrickej republike (SAR) vyzvalo v nedeľu na odloženie nastávajúcich volieb iba týždeň pred ich plánovaným konaním. Stalo sa tak po tom, ako exprezident SAR Francois Bozizé odmietol tvrdenia tamojšej vlády, ktorá ho v sobotu obvinila z pokusu o prevrat. Informovala o tom agentúra AFP a spravodajská stanica France 24.



Vyhlásenie opozičného zoskupenia Koalícia demokratickej opozície (COD-2020), ktorú donedávna viedol Bozizé, požaduje "odloženie decembrových volieb až do obnovenia mieru a bezpečnosti v krajine".



COD-2020 pozostáva zo strán a hnutí bojujúcich proti znovuzvoleniu súčasného prezidenta Faustina-Archangela Touaderu.



Podľa sobotňajšieho vyhlásenia vlády sa Bozizé (74) nachádza neďaleko mesta Bossembele, zhruba 150 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Bangui, smerom ku ktorému má v pláne so svojimi mužmi postupovať.



Hlavné povstalecké skupiny v krajine v sobotu vyhlásili, že pred nastávajúcimi parlamentnými a prezidentskými voľbami spoja proti vláde svoje sily. Voľby sa majú konať 27. decembra.



Bozizé, ktorý sa v decembri 2019 vrátil do SAR po rokoch strávených v exile, nemôže podľa tamojšieho najvyššieho súdu vo voľbách kandidovať pre obvinenia z vraždy, mučenia či svojvoľného zatýkania v čase, keď bol pri moci. Exprezident v utorok vyhlásil, že verdikt súdu rešpektuje.



SAR ako prevažne kresťanskú krajinu sužujú nepokoje, odkedy kresťanské milície Antibalaka bojujú proti prevažne moslimskej ozbrojenej skupine Séléka, ktorá v roku 2013 zbavila Bozizého moci.



Boje medzi oboma stranami a početné masakre, ktoré spáchali, uvrhli SAR, jednu z najchudobnejších krajín Afriky, do tretej občianskej vojny v jej histórii.



Podľa OSN, ktorá obviňovala obe strany z vojnových zločinov, zomrelo v rokoch 2013-15 od 3000 do 6000 ľudí, väčšinou civilistov.



Mierová misia OSN v SAR (MINUSCA) v sobotu uviedla, že v snahe zabrániť ďalšiemu násiliu v krajine použije všetky dostupné prostriedky.