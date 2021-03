Opozičné zomknutie podporuje v Maďarsku 37 percent voličov

Budapešť 17. marca (TASR) - Podpora bloku šiestich maďarských opozičných strán sa v marci oproti vládnemu zoskupeniu strán Fidesz-KDNP mierne znížila. Avšak napriek tomu, že vládny blok začal posilňovať, vyrovnaný súboj stále pokračuje.



Vyplýva to z aktuálnych výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Závecz Research, ktorý nameral opozícii 37-percentnú a Fideszu-KDNP 36-percentnú podporu.



Politické subjekty Jobbik, Momentum, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg (Párbeszéd), Maďarská socialistická strana (MSZP) a Demokratická koalícia (DK), ktoré sa dohodli 5. januára na princípoch spolupráce pre prípad spoločného vládnutia, stratili z mierneho náskoku oproti Fideszu-KDNP, ktorý bol v decembri štvorpercentný a vo februári dvojpercentný.



Fidesz-KDNP podporilo v decembri 30 percent, vo februári 31 percent a v marci už 33 percent opýtaných.



Najsilnejšou opozičnou stranou je Jobbik, ktorý od decembra do marca posilnil zo siedmich na marcových 11 percent. Nasledujú DK s aktuálne 11 percentami, Momentum so šiestimi percentami, MSZP s päťpercentnou a Dialóg s jednopercentnou podporou.



Pomer nerozhodných voličov klesol z februárových 32 percent na 27 percent. Výsledky zverejnil v utorok viaceré maďarské médiá.



