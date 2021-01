Opozičného lídra Alexeja Navaľného po prílete do Moskvy zatkla polícia

Policajti stoja na termináli lmoskovského letiska Vnukovo, na ktoré má priletieť z Nemecka ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v nedeľu 17. januára 2021. Navaľnyj sa vráti v nedeľu do vlasti z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou. Foto: TASR/AP

Moskva 17. januára (TASR) - Ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného v nedeľu po jeho prílete do Moskvy zatkla polícia.Lietadlo, ktoré ho viezlo z Berlína, pristálo podvečer v metropole, ale na poslednú chvíľu bolo presmerované z letiska Vnukovo, kde kritika Kremľa čakali jeho stúpenci a médiá, na väčšie medzinárodné letisko Šeremeťjevo. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a DPA.Lietadlo ruskej spoločnosti Pobeda pred zmenou kurzu chvíľu krúžilo nad Vnukovom. Opozičný politik Iľja Jašin označil tento manéver za "" ruskej vlády. Polícia v nedeľu na letisku Vnukovo zatkla štyroch popredných spojencov 44-ročného Navaľného.Disident sa vrátil do Ruska napriek tomu, že tamojšie úrady už predtým deklarovali zámer zatknúť ho a eventuálne i uväzniť na niekoľko rokov. Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová na sociálnej sieti potvrdila, že "".Navaľnyj, otvorený kritik Kremľa, sa v Berlíne niekoľko mesiacov liečil z otravy, z ktorej viní ruskú vládu. Opozičnému lídrovi došlo vlani v auguste počas letu z mesta Tomsk do Moskvy nevoľno po tom, ako ho údajne otrávili nervovoparalytickou látkou skupiny Novičok.Ruská väzenská služba vo štvrtok uviedla, že je povinná zadržať tohto opozičného politika hneď po tom, ako sa vráti do vlasti.Federálna služba pre výkon trestu (FSIN) koncom decembra Navaľného upozornila, že ho môžu umiestniť do väzby, ak sa okamžite neprihlási v jej kancelárii v súlade s podmienkami svojho podmienečného trestu z roku 2014.Ten mu udelili pre obvinenia zo sprenevery a prania peňazí, ktoré Navaľnyj odmieta ako politicky motivované. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že tento verdikt bol nezákonný.Navaľného vyšetrujú od konca minulého roka tiež pre obvinenia z podvodu. Ruský Vyšetrovací výbor (Sledkom) tvrdí, že spolu s ďalšími osobami použil na "" v prepočte 3,9 milióna eur, ktoré darcovia poskytli jeho fondu na boj proti korupcii.