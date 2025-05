Opozičného lídra v Gruzínsku zatkli, lebo neprišiel pred komisiu

Tbilisi 23. mája (TASR) - Gruzínsky súd nariadil vo štvrtok zadržanie a vzatie do väzby prominentného opozičného lídra Zuraba Džaparidzeho za to, že sa nedostavil pred parlamentnú komisiu, ktorá vyšetruje údajné pochybenia vlády exprezidenta Michaila Saakašviliho. V prípade usvedčenia hrozí Džaparidzemu ročné väzenie, píše TASR podľa správy agentúry AP.



Polícia obkľúčila pred štvrtkovým pojednávaním s Džaparidzem budovu súdu v Tbilisi, aby tak znemožnila dostať sa tam jeho priaznivcom. Na pojednávanie následne vpustila len zopár ľudí. Džaparidzeho právni zástupcovia požadovali presun pojednávania do väčšej miestnosti. Keď to úrady neumožnili, na protest odišli. Pred budovou zároveň polícia zadržala dvoch ľudí.



Na vypočúvaniach v zmienenej parlamentnej komisii vyšetrujúcej Saakašviliho vládu sa odmietajú zúčastňovať aj iní opoziční politici. Činnosť komisie totiž považujú za politicky motivovanú vládnucou stranou Gruzínsky sen, s cieľom poškodiť opozíciu, najmä Saakašviliho stranu Zjednotené národné hnutie. Opozícia bojkotuje aj parlament, označuje ho za nelegitímne zvolený a nezúčastňuje sa na jeho zasadnutiach.



Džaparidze je predsedom strany strany Girči – Viac slobody. Pred štvrtkovým pojednávaním povedal, že so zatknutím počíta, no neuznáva legitimitu súčasného gruzínskeho parlamentu ani jeho zmienenej komisie. „Režim sa snaží zničiť občiansku spoločnosť... Zabíjajú opozičné strany a toto je len jeden z príkladov toho, čo teraz robia,“ povedal novinárom.



„Musíme pokračovať v boji, musíme vyjsť do ulíc. Tento boj vyhráme len z ulice, pretože v tejto krajine už nie sú demokratické inštitúcie, ktoré by usporiadali voľby,“ dodal.



Proces s Džaparidzem aj siedmimi ďalšími rovnako obvinenými opozičnými lídrami sa očakáva v nadchádzajúcich dňoch. Ak ich uznajú za vinných z nesplnenia povinnosti dostaviť sa na vypočúvanie v parlamentnej komisii, hrozí im v súlade s gruzínskou legislatívou až jednoročné väzenie.



Gruzínsko sa zmieta v politickej kríze už od sporných volieb z októbra 2024, v ktorých zvíťazil Gruzínsky sen. Výsledky volieb odmietla tamojšia opozícia aj Európsky parlament. Vláda v Tbilisi následne do konca roka 2028 pozastavila rokovania o vstupe do EÚ na čo v Gruzínsku vypukli masové protesty. Na nich boli zadržané stovky ľudí vrátane aktivistov či novinárov, pričom režim je v súvislosti s nimi obviňovaný z neprimeraných zásahov.