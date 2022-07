Opozičného politika Gozmana zadržali krátko po návrate do vlasti

Moskva 25. júla (TASR) - Ruské úrady zadržali v pondelok liberálneho opozičného politika Leonida Gozmana, ktorý sa nedávno vrátil do Moskvy zo zahraničia. Politika, známeho aj vďaka jeho kritike ruskej invázie na Ukrajinu, zadržali na základe zatykača, ktorý na neho vydalo ruské ministerstvo vnútra, informuje agentúra AP.



Gozman je obvinený z porušenia zákona, ktorý vyžaduje, aby ruskí občania upovedomili príslušné úrady v prípade, že získajú občianstvo inej krajiny či povolenie na trvalý pobyt v zahraničí. Ak sa preukáže jeho vina, hrozí mu finančná pokuta alebo odsúdenie na výkon verejnoprospešných prác.



Leonid Gozman ruské úrady síce upovedomil o tom, že má už aj izraelské občianstvo, avšak podľa úradov to nespravil v stanovenej lehote.



Tento politik je známym kritikom ruskej invázie na Ukrajinu, pričom z Ruska odišiel krátko po jej vypuknutí. V júni sa však do svojej vlasti vrátil, pričom toto rozhodnutie opísal ako "morálnu" voľbu. Ruské ministerstvo spravodlivosti ho medzičasom zaradilo na zoznam tzv. zahraničných agentov.



Gozman bol podľa slov svojho právneho zástupcu zadržaný v pondelok v moskovskom metre a predvedený na policajnú stanicu.