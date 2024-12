Opozičného politika v Litve zadržali za údajnú špionáž pre Rusko

Vilnius 9. decembra (TASR) - Litovská prokuratúra v pondelok oznámila, že tamojšie orgány zadržali člena opozičných konzervatívcov, ktorého obviňujú zo špionáže pre Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Nemenovaný podozrivý má dvojaké litovské a ruské občianstvo a ešte ako dieťa ho spolu s rodičmi deportovali počas sovietskej okupácie Litvy do Ruska.



Prokurátor Arturas Urbelis uviedol, že podozrivý je členom Zväzu litovských exulantov a politických väzňov. Muž pravdepodobne od roku 2018 zhromažďoval pre ruskú spravodajskú službu GRU informácie o litovských politických stranách a vojenských kapacitách, ako aj o ľuďoch, ktorí boli deportovaní do Ruska počas sovietskej okupácie. Podozrivý vraj komunikoval s GRU prostredníctvom kódovaných vysielačiek.



"Zozbierané informácie síce neboli tajné, ale boli dôležité a slúžili záujmom Ruska," povedal zástupca šéfa litovskej spravodajskej služby Remigijus Bridikis.



Dva zdroje pre AFP uviedli, že podozrivý je 82-ročný Eduardas Manovas. Do Litvy sa podľa nich vrátil v roku 1997 a žije v meste Šiauliai na severe krajiny. Predseda konzervatívcov oznámil, že požiadali orgány, aby potvrdili, či je Manovas trestne stíhaný - ak áno, strana ho vylúči.



Litva je členskou krajinou Európskej únie a NATO a podporuje Ukrajinu v jej obrane proti ruskej invázii. Podľa AFP sa Litva obáva, že by sa v prípade porážky Ukrajiny mohla stať ďalším terčom Ruska.