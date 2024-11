Opozičného ugandského politika vraj uniesli a zadržiavajú vo väznici

Kampala 20. novembra (TASR) - Prominentného ugandského opozičného politika Kizzu Besigyea cez víkend uniesli v Keni. Momentálne je zadržiavaný vo vojenskej väznici v ugandskej metropole Kampala. Uviedla to v stredu jeho manželka a šéfka programu UNAIDS Winnie Byanyimová.



Ugandské úrady tvrdia, že preverujú správy o zmiznutí Besigyeho. Agentúra AFP však podotýka, že v posledných mesiacoch tvrdo zasahujú proti opozícii, zatýkajú významných lídrov a súdia členov opozičných strán.



Politika uniesli minulú sobotu počas jeho pobytu v Nairobi, kde sa mal zúčastniť na predstavení knihy kenskej opozičnej političky Marthy Karuovej, spresnila Byanyimová.



"Podľa mojich spoľahlivých informácií je teraz vo vojenskej väznici v Kampale," povedala o svojom 68-ročnom manželovi, ktorý je lekár. "My, jeho rodina a jeho právnici, ho chceme vidieť. Nie je vojak. Prečo je zadržiavaný vo vojenskom väzení," pýtala sa a zároveň vyzvala ugandskú vládu, aby ho okamžite prepustila.



Hovorca vlády v Kampale pre AFP povedal, že informácie o údajnom Besigyeho zmiznutí preverujú, no momentálne nemôže potvrdiť miesto jeho pobytu. "Sme v kontakte s bezpečnostnými agentúrami tu a v Keni, aby sme získali správne informácie," povedal pre AFP.



Kizza Besigye je bývalý spojenec ugandského prezidenta Yoweriho Museveniho, ktorý je v úrade od roku 1986. V štyroch voľbách proti nemu kandidoval a v každých prehral, hoci výsledky odmieta a tvrdí, že voľby sprevádzal podvod a zastrašovanie voličov. Už predtým bol podľa agentúry Reuters zadržaný niekoľkokrát.



Kenské úrady v júli zadržali 36 členov Besigyeho Fóra pre demokratickú zmenu (FDC), ktoré je jednou z hlavných opozičných ugandských strán, a deportovali ich do Ugandy, kde ich obvinili v súvislosti s údajným terorizmom.



Museveniho vláda je obviňovaná z opakovaného porušovania ľudských práv opozičných lídrov a stúpencov prostredníctvom nezákonného zadržiavania, mučenia a mimosúdnych popráv. Vládni predstavitelia tieto obvinenia popierajú a tvrdia, že zatknutí sú zadržiavaní legálne a súdny systém ich riadne spracúva.