Opoziční labouristi v Británii uspeli v doplňujúcich voľbách

Londýn 3. mája (TASR) - Kandidát britskej opozičnej Labouristickej strany Chris Webb zvíťazil vo štvrtkových doplňujúcich parlamentných voľbách v obvode Blackpool South na severozápade Anglicka. Tento obvod predtým "patril" vládnucim konzervatívcom, píše TASR podľa agentúry AFP a stanice BBC.



Webb získal 58,7 percenta hlasov a jeho konzervatívny súper David Jones 17,4 percenta. Tretí skončil kandidát strany Reform UK.



"Toto seizmické víťazstvo v Blackpool South je najdôležitejším výsledkom dnešného dňa," uviedol líder labouristov Keir Starmer. Štvrtkové voľby sa považujú za poslednú previerku názorov voličov pred parlamentnými voľbami, ktoré by sa mali konať koncom tohto roka, pripomína BBC.



Kreslo v parlamente za Blackpool South patrilo labouristom do roku 2019, keď tam zvíťazil konzervatívec Scott Lloyd Benton. Ten v marci tohto roka odstúpil. Konzervatívna strana voči nemu prijala opatrenia už vlani v apríli pre porušenie pravidiel v oblasti lobingu.



Labouristi na základe predbežných výsledkov zaznamenali úspechy aj vo voľbách do obecných zastupiteľstiev, ktoré sa vo štvrtok konali vo viac než 100 mestách a obvodoch v Anglicku.



Obyvatelia okrem iného volili členov mestského zastupiteľstva v Londýne a starostov 11 miest vrátane Londýna, grófstva Veľký Manchester a Liverpoolu. V Londýne sa očakáva úspech súčasného starostu Sadiqa Khana z radov labouristov.



Konzervatívci by podľa prieskumov mohli prísť o približne polovicu z doterajších takmer 1000 kresiel v miestnych zastupiteľstvách, píše AFP. Finálne výsledky by mali byť známe v piatok alebo v sobotu.



Funkčné obdobie britského parlamentu je maximálne päť rokov od jeho prvého zasadnutia, vysvetľuje na svojej webovej stránke britská vláda. Súčasný parlament prvýkrát zasadol 17. decembra 2019 a automaticky sa rozpustí 17. decembra tohto roka - ak to panovník neurobí skôr. Volebný deň by mal byť podľa očakávaní o 25 pracovných dní neskôr.