Opoziční lídri žiadajú vyhlásiť Bielorusko za krajinu okupovanú Ruskom

Minsk 4. apríla (TASR) - Vedúci predstavitelia bieloruskej opozície žijúci v exile - Sviatlana Cichanovská a Pavel Latuška - vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby vyhlásilo Bielorusko za krajinu dočasne okupovanú Ruskom. Bol by to "mimoriadne dôležitý krok na zastavenie ruskej agresie voči Ukrajine a obnovu bezpečnosti v regióne", píše sa vo vyhlásení, o ktorom informovala agentúra APA.



Lídri bieloruskej opozície tvrdia, že vojna na Ukrajine jednoznačne ukázala, že Alexandr Lukašenko, ktorého označili za diktátora, stratil kontrolu nad územím Bieloruska. Skutočnosť, že Lukašenko ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi "bez odporu dovolil obsadiť Bielorusko, jasne ukazuje, že jeho režim nie je len nelegitímny, ale aj nesamostatný a bábkový".



Je "obrovskou chybou" považovať Bielorusko za súčasných okolností za štát, ktorý dokáže vykonávať vlastnú nezávislú politiku a je na svojom území schopný klásť odpor voči Kremľu, zdôraznili Cichanovská a Latuška.



Takýto chybný odhad situácie v Bielorusku podľa nich viedol k prijatiu výrazne miernejších sankcií voči Minsku, čo teraz Kremľu umožňuje sankcie čiastočne obchádzať a "bábke Lukašenkovi" dovoľuje z vojny profitovať.



Označenie Bieloruska za okupovanú krajinu by podľa opozície navyše bolo stimulom pre to, aby sa protivojnové hnutie v krajine, ktoré sa napríklad snažilo zablokovať železničné spojenia slúžiace na ruské vojenské transporty, zmenilo na národné oslobodzovacie hnutie.



Ak by bolo Bielorusko označené za okupované Moskvou, medzinárodné spoločenstvo by malo možnosť od Ruska požadovať, aby od tejto okupácie upustilo. Ako vysvetľujú poprední predstavitelia opozície, v súčasnosti je totiž možné len vyzývať Lukašenka, aby ruským ozbrojeným silám neumožňoval pohybovať sa na území Bieloruska, čo sú podľa nich len "prázdne reči".



"Pokiaľ bude v strede Európy pôsobiť Lukašenkov bábkový režim verný Kremľu a pokiaľ sa budú v Bielorusku nachádzať jednotky ruských okupantov, nebude v bezpečí Ukrajina ani Európa," konštatovali.