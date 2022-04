Opozičnú mjanmarskú vodkyňu odsúdili za korupciu na päť rokov väzenia

Rangún 27. apríla (TASR) - Súd v Mjanmarsku odsúdil zosadenú vodkyňu opozície Aun Schan Su Ťij na päť rokov väzenia za korupciu. Laureátka Nobelovej ceny za mier Su Ťij je vo väzbe, odkedy generáli mjanmarskej armády 1. februára 2021 zosadili jej civilnú vládu. TASR túto informáciu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na zdroj oboznámený so situáciou.



Mjanmarská vojenská vláda vzniesla voči Su Ťij viaceré obvinenia z korupcie a porušenia štátneho tajomstva. Prípad, za ktorý v stredu dostala trest päť rokov odňatia slobody, sa týka prijímania úplatku vo forme zlatých prútov a 600.000 dolárov v hotovosti.



Su Ťij bola už vlani odsúdená na šesť rokov odňatia slobody, keď ju súd uznal za vinnú v piatich bodoch obžaloby vrátane nelegálneho dovozu a držby vysielačiek a z porušenia opatrení proti šíreniu koronavírusu.



Keďže za desať z 11 obvinení, ktoré boli voči Su Ťij vznesené, jej hrozí až 15-ročné väzenie, celkovo by mohla byť odsúdená až na 160 rokov odňatia slobody.



Su Ťij strávila v domácom väzení počas predošlej vojenskej vlády už viac ako 15 rokov. Na slobodu ju prepustili v roku 2020, no po poslednom prevrate došlo k jej opätovnému uväzneniu.