< sekcia Zahraničie
Opozičný aktivista a disident Ferrer odišiel do exilu do USA
Ferrer, dlhoročný líder prodemokratického hnutia bol na ostrove viackrát uväznený, začiatkom októbra oznámil, že súhlasil s exilom.
Autor TASR
Havana 13. októbra (TASR) - Kubánskeho disidenta Josého Daniela Ferrera v pondelok prepustili kubánske úrady z väzenia a vyhostili do exilu v Spojených štátoch, kde bude žiť so svojou rodinou. O jeho prepustení informovalo kubánske ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Ferrer, ktorý bol ako dlhoročný líder prodemokratického hnutia na ostrove viackrát uväznený, začiatkom októbra oznámil, že súhlasil s exilom po tom, čo bol vo väznici podľa vlastných slov vystavený mučeniu a ponižovaniu. V liste z väzenia uviedol, že odkedy bol v apríli opäť uväznený, „krutosť diktatúry“ voči nemu „nepozná hraníc“. Opisoval bitky, mučenie, vyhrážky a extrémne väzenské podmienky.
Ferrer uviedol, že sa rozhodol opustiť krajinu po tom, čo sa mu vyhrážali uväznením manželky a polepšovňou pre syna.
Ministerstvo zahraničných vecí v Havane vo svojom vyhlásení uviedlo, že Ferrer a členovia jeho rodiny opustili krajinu a odišli do Spojených štátov v pondelok na základe „formálnej žiadosti vlády tejto krajiny a výslovného súhlasu“ disidenta.
Ferrer bol najznámejším spomedzi väzňov, ktorých na ostrovnom štáte prepustili v januári v rámci prelomovej dohody uzavretej s vtedajším americkým prezidentom Joeom Bidenom výmenou za to, že Washington vyradil Kubu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. V apríli sa však do väzenia vrátil, keď súčasný prezident Donald Trump Kubu na zoznam opäť pridal.
Ferrer bol vo väzení od marca 2003, keď bol spolu s 74 ďalšími disidentmi zatknutý počas trojdňových represií známych ako „Čierna jar“. V roku 2011 ho prepustili. Následne sa však po zásahu polície proti masovým protivládnym protestom v roku 2021 opäť ocitol vo väzení.
Ferrer, ktorý bol ako dlhoročný líder prodemokratického hnutia na ostrove viackrát uväznený, začiatkom októbra oznámil, že súhlasil s exilom po tom, čo bol vo väznici podľa vlastných slov vystavený mučeniu a ponižovaniu. V liste z väzenia uviedol, že odkedy bol v apríli opäť uväznený, „krutosť diktatúry“ voči nemu „nepozná hraníc“. Opisoval bitky, mučenie, vyhrážky a extrémne väzenské podmienky.
Ferrer uviedol, že sa rozhodol opustiť krajinu po tom, čo sa mu vyhrážali uväznením manželky a polepšovňou pre syna.
Ministerstvo zahraničných vecí v Havane vo svojom vyhlásení uviedlo, že Ferrer a členovia jeho rodiny opustili krajinu a odišli do Spojených štátov v pondelok na základe „formálnej žiadosti vlády tejto krajiny a výslovného súhlasu“ disidenta.
Ferrer bol najznámejším spomedzi väzňov, ktorých na ostrovnom štáte prepustili v januári v rámci prelomovej dohody uzavretej s vtedajším americkým prezidentom Joeom Bidenom výmenou za to, že Washington vyradil Kubu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. V apríli sa však do väzenia vrátil, keď súčasný prezident Donald Trump Kubu na zoznam opäť pridal.
Ferrer bol vo väzení od marca 2003, keď bol spolu s 74 ďalšími disidentmi zatknutý počas trojdňových represií známych ako „Čierna jar“. V roku 2011 ho prepustili. Následne sa však po zásahu polície proti masovým protivládnym protestom v roku 2021 opäť ocitol vo väzení.