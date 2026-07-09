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Opozičný Fidesz protestuje proti snahám Tiszy zosadiť Sulyoka
Ide o prvú oficiálnu masovú akciu, ktorú Fidesz zorganizoval po prehratých parlamentných voľbách konaných 12. apríla, píše server. Strana vedená Viktorom Orbánom protestuje proti 17. novele ústavy.
Autor TASR
Budapešť 9. júla (TASR) - Pred sídlom maďarského prezidenta v budínskom Sándorovom paláci sa vo štvrtok večer začala protivládna demonštrácia „STOP svojvôli“ proti snahám vládnej strany Tisza zameraným okrem iného aj na zosadenie prezidenta Tamása Sulyoka. Zhromaždenie spoločne organizujú opozičné strany Fidesz a KDNP. Podľa servera nepszava.hu sa okolité námestie postupne naplnilo demonštrantmi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Ide o prvú oficiálnu masovú akciu, ktorú Fidesz zorganizoval po prehratých parlamentných voľbách konaných 12. apríla, píše server. Strana vedená Viktorom Orbánom protestuje proti 17. novele ústavy.
Novela, ktorú minulú sobotu parlamentu predložil predseda Tiszy a premiér Péter Magyar, okrem iného zahŕňa ukončenie mandátu prezidenta Sulyoka a obmedzenie mandátu poslancov na 12 rokov.
Na účasť na štvrtkovom proteste vyzvali v uplynulých dňoch viacerí významní politici Fideszu vrátane bývalého šéfa úradu vlády Gergelya Gyulása, expredsedu parlamentu Lászlóa Kövéra, ale aj Orbán. „Postavme sa proti tyranii Tiszy,“ napísal bývalý premiér na Facebooku.
Magyar v minulosti viackrát označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
Na výzvu Fideszu adresovanú sympatizantom tejto opozičnej strany zareagoval na Facebooku aj premiér Magyar, ktorý v pondelok z Istanbulu cestou na summit NATO v Ankare napísal: „Ešte aj v Istanbule sa nahlas zasmiali, keď počuli, že Fidesz chce demonštráciu za ústavnosť a demokraciu. Ako keď zlodej kričí: Chyťte zlodeja!“
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Ide o prvú oficiálnu masovú akciu, ktorú Fidesz zorganizoval po prehratých parlamentných voľbách konaných 12. apríla, píše server. Strana vedená Viktorom Orbánom protestuje proti 17. novele ústavy.
Novela, ktorú minulú sobotu parlamentu predložil predseda Tiszy a premiér Péter Magyar, okrem iného zahŕňa ukončenie mandátu prezidenta Sulyoka a obmedzenie mandátu poslancov na 12 rokov.
Na účasť na štvrtkovom proteste vyzvali v uplynulých dňoch viacerí významní politici Fideszu vrátane bývalého šéfa úradu vlády Gergelya Gyulása, expredsedu parlamentu Lászlóa Kövéra, ale aj Orbán. „Postavme sa proti tyranii Tiszy,“ napísal bývalý premiér na Facebooku.
Magyar v minulosti viackrát označil Sulyoka za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
Na výzvu Fideszu adresovanú sympatizantom tejto opozičnej strany zareagoval na Facebooku aj premiér Magyar, ktorý v pondelok z Istanbulu cestou na summit NATO v Ankare napísal: „Ešte aj v Istanbule sa nahlas zasmiali, keď počuli, že Fidesz chce demonštráciu za ústavnosť a demokraciu. Ako keď zlodej kričí: Chyťte zlodeja!“
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)