Opozičný juhokórejský vodca I Če-mjong utrpel bodné zranenie krku

Soul 2. januára (TASR) - Líder juhokórejskej opozície I Če-mjong sa v utorok počas verejného vystúpenia stal obeťou útoku a utrpel bodné zranenie krku, informuje TASR podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.



Na politika zaútočil muž pravdepodobne bodnou zbraňou, pričom opozičný vodca vzápätí spadol na zem a na krku mal viditeľnú krvácajúcu ranu. Po tom, čo mu na mieste podali prvú pomoc, ho previezli do nemocnice, dodala juhokórejská agentúra Jonhap, podľa ktorej bol tento stredoľavicový politik celý čas pri vedomí.



Podozrivého páchateľa premohli a zadržali hneď na mieste incidentu.



K útoku došlo v čase, keď I Če-mjong odpovedal na otázky novinárov po návšteve staveniska určeného pre nové letisko na juhovýchode krajiny pri meste Pusan, spresňuje AP s odvolaním sa na tamojšie pohotovostné zložky.



Útočník mal podľa svedkov v čase útoku na hlave predmet pripomínajúci korunu.



I Če-mjong v roku 2022 neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách, ktoré tesne vyhral úradujúci Jun Sok-jol.



Tento opozičný líder je známy svojím priamočiarym vystupovaním, píše Reuters. Jeho stúpenci ho považujú za a anti-elitárskeho hrdinu, ktorý by mohol reformovať politiku establishmentu, odstrániť korupciu a vyriešiť rastúcu ekonomickú nerovnosť. Kritici ho považujú za nebezpečného populistu, ktorý sa spolieha na podnecovanie rozporov a démonizáciu svojich konzervatívnych oponentov.



Prezident Jun Sok-jol po útoku na opozičného lídra podľa AFP vyjadril v utorok "hlboké znepokojenie" s tým, že "naša spoločnosť by za žiadnych okolností nemala tolerovať tento druh násilia".