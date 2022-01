Opozičný kandidát: Majetok štátu patrí Maďarom, nie oligarchom

Budapešť 4. januára (TASR) - Majetok štátu patrí občanom Maďarska a nie oligarchom, zdôraznil v utorok na Facebooku Péter Márki-Zay, kandidát maďarských opozičných strán na premiéra pre jarné parlamentné voľby 2022.



"Hospodárska politika vládnej strany Fidesz v uplynulých 12 rokoch smerovala prakticky k tomu, aby štátne peniaze presmerovali do rúk spriaznených osôb na úkor väčšiny občanov. O osude investícií a grantov sa rozhoduje na základe politických väzieb a podvody rodín vládnych politikov sa už ani nesnažia zakrývať," napísal opozičný kandidát.



Márki-Zay zdôraznil, že v prípade zmeny vlády po parlamentných voľbách sa tieto praktiky zmenia. "Rozhodovať sa bude na základe kvality práce, a nie na základe straníckej príslušnosti," dodal.



Podľa jeho slov nová vláda zruší pochybný zákon o národohospodársky významných investíciách a preverí všetky projekty zrealizované na základe tejto právnej normy.



Márki-Zay opakovane prisľúbil, že v prípade prevzatia moci jeho kabinet zabezpečí aj pripojenie sa Maďarska k Európskej prokuratúre (EPPO).



Predseda Fideszu a premiér Viktor Orbán zaslal v prvých januárových dňoch maďarským voličom list, v ktorom ich žiada o finančný príspevok na kampaň Fideszu do jarných parlamentných volieb. V liste, ku ktorému je priložený šek, Orbán zdôraznil, že krajina stojí pred osudovými voľbami. "V stávke je to, či Maďarsko bude ďalej napredovať, alebo sa vráti do Gyurcsányovej éry plnej zlyhaní," napísal Orbán.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)