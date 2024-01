Opozičný kandidát Nadeždin označil vojnu na Ukrajine za chybu Putina

Moskva 12. januára (TASR) - Boris Nadeždin, dlhoročný kritik Kremľa, ktorý zbiera podpisy na kandidatúru v marcových prezidentských voľbách, sa vo štvrtok stretol s manželkami niektorých vojakov bojujúcich na Ukrajine. Rozhodnutie začať vojnu označil za "veľkú chybu" ruského prezidenta Vladimira Putina, informuje agentúra Reuters.



Liberálneho protivojnového aktivistu a niekdajšieho poslanca ruskej Štátnej dumy nominovala za prezidenta opozičná liberálnodemokratická strana Občianska iniciatíva (GRANI).



Pred manželkami a príbuznými vojakov, ktorých mobilizovali na boj proti Ukrajine, vo štvrtok kritizoval kroky ruskej vlády ponechať ich v ozbrojených silách, kým budú pokračovať boje.



"Chceme, aby sa k ľuďom, ktorí si plnia svoje povinnosti, správali slušne," povedal Nadeždin na stretnutí.



Manželky niektorých záložníkov, ktorých povolali do služby na jeseň, sa zasadzovali za prepustenie svojich manželov zo služby a ich nahradenie profesionálnymi vojakmi.



Podľa AP ich požiadavky odmietli vládou kontrolované médiá a niektorí prokremeľskí politici sa ich snažili označiť za stúpenkyne Západu - obvinenia, ktoré ženy dôrazne odmietli.



Šesťdesiatročný Nadeždin na štvrtkovom stretnutí vyhlásil, že vojna, ktorú Kremeľ nazýva "špeciálnou vojenskou operáciou", bola "samozrejme veľkou Putinovou chybou a (jej) dôsledky budú veľmi vážne". Vojaci podľa neho platia na Ukrajine "svoj dlho, skutočne tam prelievajú svoju krv a riskujú svoj život - chceme, aby sa jednoducho vrátili".



Nateraz zostáva nejasné, či sa politikovi podarí vyzbierať 100.000 podpisov pre svoju prezidentskú kandidatúru alebo ako ďaleko zájde jeho kritika vojny na Ukrajine. Rusko krátko po spustení invázie začalo prijímať zákony, ktorými sa zavádzajú prísne tresty za "diskreditáciu" ozbrojených síl alebo šírenie zámerne nepravdivých informácií o nich.



Nadeždin v tejto súvislosti prisľúbil, že navrhne plán ukončenia konfliktu. Minulý týždeň cielil svoju kritiku na úrady v súvislosti s výpadkami vykurovania, ktoré postihli niektoré časti Ruska počas mimoriadne chladnej zimy.



"V mestách mrzne. Kto je na vine?" opýtal sa v príspevku na Telegrame. "Obrovské sumy peňazí, ktoré boli vynaložené a plánované na špeciálnu vojenskú operáciu, mohli byť investované do zlepšenia kvality života mojich spoluobčanov."



Putinovi priaznivci aj oponenti očakávajú jeho znovuzvolenie vzhľadom na to, že má pod kontrolou všetky mocenské páky a jeho najvýraznejší oponent, Alexej Navaľnyj, si odpykáva dlhoročný trest v trestaneckej kolónií v Arktíde.



Prezidentské voľby sa v Rusku uskutočnia 17. marca, pričom hlasovať bude možné tri dni - od 15. do 17. marca.