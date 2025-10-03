< sekcia Zahraničie
Opozičný kubánsky aktivista Ferrer súhlasil s odchodom do exilu
Ferrer je dlhoročným zástancom mierového prechodu k demokracii. Jeho blížiaci sa odchod bude tvrdou ranou pre opozičných aktivistov na ostrove, píše AFP.
Autor TASR
Havana 3. októbra (TASR) - Známy kubánsky disident José Daniel Ferrer, ktorý bol uväznený za účasť na protivládnych protestoch, súhlasil s odchodom do exilu. Informovala o tom v piatok jeho manželka. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Vzhľadom na neustály tlak politickej polície, aby som opustil Kubu, som nakoniec s exilom súhlasil,“ napísal 55-ročný Ferrer v liste z väzenia, ktorý pre agentúru AFP prečítala jeho manželka Nelva Ismaray Ortegová.
Bol najznámejším spomedzi väzňov, ktorých na ostrovnom štáte prepustili v januári v rámci prelomovej dohody uzavretej s vtedajším americkým prezidentom Joeom Bidenom výmenou za to, že Washington vyradil Kubu zo zoznamu štátov podporujúcich terorizmus. V apríli sa však do väzenia vrátil, keď súčasný prezident Donald Trump Kubu na zoznam opäť pridal.
Ferrer bol vo väzení od marca 2003, keď bol spolu s 74 ďalšími disidentmi zatknutý počas trojdňových represií známych ako „Čierna jar“. V roku 2011 ho prepustili. Následne sa však po zásahu polície proti masovým protivládnym protestom v roku 2021 opäť ocitol vo väzení.
