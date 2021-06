Izraelský opozičný líder Lapid získal partnerov pre novú vládu

Jeruzalem 3. júna (TASR) - Líder izraelskej opozičnej strany Ješ Atid (Budúcnosť existuje) Jair Lapid v stredu večer oznámil prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi, že sa mu podarilo získať partnerov na zostavenie novej koaličnej vlády. Informovala o tom agentúra AFP.



"Lapid oznámil prezidentovi štátu Izrael, že sa mu podarilo zostaviť vládu," uviedla strana Ješ Atid vo vyhlásení vydanom krátko pred tým, ako mal Lapidovi minútu pred polnocou miestneho času vypršať mandát na sformovanie nového kabinetu.



Lapidova koalícia by mala ukončiť vládu dlhoročného pravicového premiéra Benjamina Netanjahua, ktorému sa nový kabinet zostaviť nepodarilo.



Kľúčovým koaličným partnerom Jaira Lapida bude bývalý Netanjahuov spojenec, exminister obrany Naftali Bennett, s ktorým by sa mal prestriedať v úrade premiéra. Bennet by mal šéfovať kabinetu dva roky a potom by ho mal vystriedať Lapid.



Súčasťou vlády by sa po prvý raz v histórii mala stať aj malá strana zastupujúca záujmy izraelských Arabov s názvom Zjednotená arabská kandidátka (Ra'am).



Izraelský prezident Rivlin poveril sformovaním vládneho kabinetu Lapida po tom, čo sa po marcových voľbách Netanjahuovi nepodarilo vytvoriť vládu. Voľby z 23. marca boli v poradí štvrtými za posledné dva roky.



Ak by Lapid pri zostavovaní vlády neuspel, čakali by Izrael ďalšie predčasné voľby. Dohodu o zostavení novej koalície bude musieť ešte odsúhlasiť izraelský parlament, píše agentúra AP.



"Táto vláda bude pracovať pre blaho všetkých občanov Izraela. Pre tých, čo ju volili, aj pre tých, čo ju nevolili. Urobím všetko, aby som zjednotil izraelskú spoločnosť," prisľúbil Lapid na Twitteri.