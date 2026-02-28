< sekcia Zahraničie
Opozičný líder Lapid podporil rozhodnutie Netanjahua o útoku na Irán
Netanjahu a veľká časť politického vedenia krajiny už dlho varujú, že Irán predstavuje existenčnú hrozbu pre Izrael.
Autor TASR
Tel Aviv 28. februára (TASR) - Líder izraelskej opozície Jair Lapid v sobotu podporil rozhodnutie tamojšieho premiéra Benjamina Netanjahua zaútočiť na Irán a označil toto vojenské ťaženie za „spravodlivú vojnu proti zlu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
USA a Izrael v sobotu ráno spustili sériu útokov na Irán, ktoré boli zamerané na vysokopostavených predstaviteľov, čo vyvolalo vlnu iránskych raketových útokov na Izrael a krajiny Perzského zálivu vrátane Spojených arabských emirátov a Kataru.
„Budeme jednotne stáť proti tejto hrozbe,“ povedal Lapid pre Reuters v Tel Avive krátko po tom, čo vyšiel z protileteckého krytu po zaznení sirén varujúcich pred blížiacim sa iránskym útokom.
Iránske balistické a jadrové programy, a ak je to možné, aj vedenie krajiny, by mali byť „zničené“, dodal.
Netanjahu a veľká časť politického vedenia krajiny už dlho varujú, že Irán predstavuje existenčnú hrozbu pre Izrael. Lapid, ktorý bol v roku 2022 krátko aj vo funkcii premiéra a je ostrým kritikom Netanjahua, povedal, že politické nezhody s premiérom pôjdu zatiaľ bokom.
Opozičný líder tiež poďakoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi za to, že Spojené štáty viedli operáciu proti Iránu. Ako dodal, Trump podľa neho preukázal odvahu.
Na otázku, či Izrael dokáže zvládnuť aj konflikt s Iránom trvajúci týždne či mesiace, Lapid odpovedal, že jeho krajina je „oveľa silnejšia“, než si mnohí mysleli. Poznamenal, že skôr o Iráne pochybuje, či bude schopný zvládnuť možnú dlhotrvajúcu vojnu, cituje Reuters.
