Opozičný líder Lapid vyzýva na vytvorenie novej vlády bez Netanjahua

Tel Aviv 16. novembra (TASR) - Izraelský opozičný líder Jair Lapid vyzval vo štvrtok premiéra Benjamina Netanjahua, aby odstúpil. Na Netanjahuovu stranu Likud zároveň apeloval, aby si zvolila nového premiéra, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Nastal čas - musíme vytvoriť vládu národnej obnovy... Likud ju povedie, Netanjahu a extrémisti budú nahradení niekým iným, viac ako 90 poslancov parlamentu (Knesetu) bude partnermi v koalícii uzdravenia a obnovy," napísal Lapid v príspevku na platforme na X, predtým známej ako Twitter. "Netanjahu stratil dôveru svojich občanov, dôveru medzinárodného spoločenstva a čo je najvážnejšie - dôveru bezpečnostného aparátu," dodal.



Netanjahu dosiaľ neprevzal zodpovednosť za vojenské ani politické zlyhanie zo 7. októbra, keď palestínske militantné hnutie Hamas podniklo bezprecedentný vpád do Izraela, pričom zabíjalo a unášalo civilistov. Na izraelského premiéra sa po útokoch zniesla na domácej scéne vlna kritiky. Predstavitelia armády na rozdiel od premiéra prevzali zodpovednosť za to, že útoky Hamasu neočakávali.



Podľa Lapida by nová vláda mohla zahŕňať jeho centristickú stranu Ješ Atid (Budúcnosť existuje), ako aj náboženské strany, nie však Netanjahuových súčasných krajne pravicových koaličných partnerov. "Čakali sme 40 dní a čas sa nám kráti. Teraz potrebujeme vládu, ktorá sa bude zaoberať len bezpečnosťou a hospodárstvom. Nemôžeme si v budúcom roku dovoliť ďalšie voľby, pri ktorých sa budeme len stále hádať a vysvetľovať, prečo je druhá strana katastrofou," dodal.