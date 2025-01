Opozičný líder Merz sľubuje tvrdý boj proti nelegálnej migrácii

Berlín 23. januára (TASR) - Nemecký opozičný líder Friedrich Merz vo štvrtok predstavil návrhy na potlačenie nelegálnej migrácie po útoku nožom na skupinu detí v meste Aschaffenburg, z ktorého je podozrivý afganský žiadateľ o azyl. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a AFP.



"V Nemecku sa stretávame s následkami desať rokov trvajúcej chybnej azylovej a migračnej politiky," vyhlásil Merz, ktorý je kandidátom svojich kresťanských demokratov (CDU) na post kancelára v blížiacich sa februárových voľbách.



Vyzval na stále kontroly na všetkých nemeckých hraniciach, zastavenie všetkých nelegálnych vstupov do krajiny a využitie vnútroštátneho práva na zásah do "nefunkčného" azylového práva Európskej únie, ako aj sprístupnenie ďalších objektov na umiestnenie migrantov.



Prisľúbil, že ak vyhrá voľby 23. februára a stane sa kancelárom, okamžite zavedie "faktický zákaz vstupu... pre všetkých, ktorí nemajú platné vstupné doklady".



V stredu zaútočil v parku v nemeckom meste Aschaffenburg muž, ktorý nožom zabil dvoch ľudí vrátane dieťaťa. Ďalších troch ľudí po útoku previezli do nemocnice na ošetrenie. Podozrivým je 28-ročný muž afganského pôvodu. Polícia ho zadržala krátko po útoku v blízkosti miesta činu.