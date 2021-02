Opozičný líder Ugandy Bobi Wine žiada zneplatnenie výsledkov volieb

Kampala 1. februára (TASR) - Právnici ugandského opozičného lídra Bobiho Wina napadli v pondelok na najvyššom súde krajiny výsledky januárových prezidentských a parlamentných volieb, pričom argumentovali údajnou manipuláciou hlasovania. Informovala o tom agentúra AFP.



"Žiadame zneplatnenie volieb. Nechceme, aby sa (úradujúci prezident Yoweri Museveni) zúčastňoval na akýchkoľvek budúcich voľbách," uviedol člen právnického tímu Medard Sseggona.



Wine — vlastným menom Robert Kyagulanyi Ssentamu - v spomínaných voľbách skončil na druhom mieste. Víťazom so ziskom 58,6 percenta hlasov sa podľa oficiálnych výsledkov stal dlhoročný ugandský prezident Yoweri Museveni a zabezpečil si tak šiesty mandát hlavy štátu.



Nie je to po prvý raz, čo porazený kandidát na prezidenta apeluje na ugandské súdy. Museveni vyhral každé voľby od roku 1996, pričom takmer všetky boli poznačené obvineniami o nezrovnalostiach. Najvyšší súd musí o Wineovej sťažnosti rozhodnúť do 45 dní.



Voľby zo 16. januára sprevádzalo najhoršie predvolebné násilie od roku 1986, keď sa Museveni ujal moci. Wine a ďalší opoziční kandidáti boli často terčom represií a pri novembrových potýčkach, keď po Wineovom zatknutí vypukli nepokoje, prišlo o život viac než 50 ľudí.



Wine podal na Medzinárodnom trestnom súde (ICC) so sídlom v holandskom Haagu začiatkom januára žalobu v súvislosti s údajným mučením a iným zneužívaním zo strany ugandských bezpečnostných síl. Počas predvolebnej kampane bol niekoľkokrát zadržaný a uväznený, nikdy ho však neodsúdili.



Monitorovanie volieb v Ugande skomplikovali zatknutia nezávislých pozorovateľov a odmietnutie akreditácie mnohým členom pozorovateľskej misie USA. Európska únia ako ďalší významný pozorovateľ uviedla, že jej ponuka na nasadenie volebných expertov "nebola prijatá".