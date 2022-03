Opozičný návrh zmeny ústavy k členstvu v NATO Fidesz nepodporil

Budapešť 1. marca (TASR) - Maďarské opozičné zoskupenie šiestich strán V jednote za Maďarsko iniciovalo zmenu ústavy, ktorá by zaručila, že Maďarsko by nemohlo vystúpiť z NATO bez referenda o tejto otázke. Vládna strana Fidesz však návrh nepodporila, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na správu servera Index.hu z utorňajšieho zasadnutia parlamentného výboru pre spravodlivosť.



Poslanec Demokratickej koalície (DK) László Sebián-Petrovszki v tejto súvislosti pripomenul, že občania Maďarska v roku 1997 v referende rozhodli o vstupe svojej krajiny do NATO. Súčasná ústava ale umožňuje, aby vláda rozhodla o vystúpení z tejto vojenskej aliancie aj bez vypísania plebiscitu.



Opozičné zoskupenie nazvané V jednote za Maďarsko, ktoré tvoria strany DK, Maďarská socialistická strana (MSZP), Jobbik, Politika môže byť iná (LMP), Dialóg a Momentum, v pondelok kritizovalo rozhodnutie vlády premiéra Viktora Orbána nepovoliť transport zbraní na Ukrajinu cez maďarské územie.